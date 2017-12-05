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С продуктового склада в Минской области изъяты сотни килограммов пиротехники

06.12.2017 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
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В одном из складских помещений городского поселка Радошковичи (Молодечненский район) милиция изъяла сотни килограммов пиротехники. У проверяющих есть вопросы к документации и условиям хранения товара. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Перед новогодними праздниками милиция следит за хранением и продажей пиротехники. Во время проверок на складах в Радошковичах нашли большую партию товара, доступ туда посторонних не был надлежащим образом ограничен.

В одном из помещений милиционеры и налоговые инспекторы обнаружили более 1,5 млн единиц пиротехнических изделий общей стоимостью около 37 тысяч рублей. Товар принадлежит коммерческой организации.


«Петарды хранились без соответствующих документов, в связи с чем принято решение об их изъятии. Кроме того, несколько сотен килограммов пиротехники хранились в не предназначенном для этих целей помещении — в обыкновенном складе, среди пищевых продуктов. В связи с чем для разбирательства были вызваны сотрудники местного РОЧС», — рассказали в пресс-службе УВД.

Проводится проверка по ч.4 ст. 12.17 КоАП (Хранение товаров без наличия документов, подтверждающих приобретение товара). Изделия изъяты.


 
 
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Изъято более 1,5 млн единиц пиротехники: фейерверки, петарды и бенгальские огни.

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