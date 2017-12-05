Крестный ход к памятнику князю Александру Невскому в Витебске

В Витебске 6 декабря прошел крестный ход от Свято-Успенского кафедрального собора к памятнику князю Александру Невскому и его семье на площади Тысячелетия.





6 декабря Православная церковь празднует день памяти святого благоверного князя Александра Невского.

В 2015 году в центре Витебска открыли в его честь памятник. Рядом с князем на постаменте изображена его жена — витебская княжна Александра (по другим источникам, Параскева) и сын Василий. Скульптура, по словам местных властей, олицетворяет супружескую любовь и верность.

Торжество началось сегодня утром с литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе, которую возглавил архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. Затем духовенство и верующие отправились в крестный ход по маршруту: улица Крылова — улица Суворова — улица Толстого — улица Пушкина — площадь Тысячелетия. Здесь священники отслужили короткий молебен.















Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий

Напомним, в эти дни в Витебской епархии празднуют 25-летие ее возрождения.

В воскресенье, 10 декабря, в 10.00 начнется литургия в Свято-Успенском кафедральном соборе, которую возглавит митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Затем состоится праздник колокольного звона.