Сергей Красуцкий

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД вынесло на общественное обсуждение вопрос ограничения продажи алкогольных напитков, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Красуцкий.

На официальном сайте МВД предлагается обсудить несколько вопросов, в том числе следует ли, по мнению граждан, ограничивать время реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива (за исключение кафе, баров, ресторанов и других объектов общепита). Правоохранители также интересуются мнением, следует ли ограничивать продажу таких напитков на автозаправочных станциях, нужно ли продавать алкоголь только в обособленных товарных отделах магазинов.

Обсуждение будет проходить в течение декабря-января. По словам Сергея Красуцкого, оно позволит прийти к одному мнению. Причем чем больше граждан ответят на эти вопросы, тем более понятной и точной сложится картина.

Что касается указа, которым предполагается установление некоторых ограничений на розничную торговлю алкоголем, в нем заложено единое время реализации алкогольной продукции - с 9.00 до 23.00. Т.е. исключается ночная торговля алкоголем. Для объектов, которые имеют торговый зал в 1 тыс. и более кв.м, обязательным должно быть наличие отдельной площади для реализации алкоголя. Вносилось предложение, чтобы исключить торговлю алкоголем на заправках, однако, по словам Сергея Красуцкого, большинство заинтересованных в этом вопросе инициативу не поддержало.

Каждое четвертое преступление в стране совершается в состоянии алкогольного опьянения. Доля убийств, умышленных причинений тяжких телесных повреждений, грабежей, разбойных нападений и хулиганств, совершенных в таком состоянии, достигает 70-80%. Употребление спиртного является первопричиной абсолютного большинства фактов насилия в семье.

Общедоступность алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, их повсеместная реализация рядом с другими группами товаров сформировали в обществе лояльное к ним отношение, фактически сгладив различия между спиртным и продуктами питания, уверен замначальника управления. Подобное положение способствует алкоголизации населения и, соответственно, увеличению числа лиц, совершающих правонарушения в состоянии опьянения. В Беларуси сложилась ситуация, когда количество торговых объектов, реализующих такие напитки, в разы превышает уровень развитых стран. В среднем по республике на 10 тыс. населения (включая детей и престарелых) приходится 17 объектов торговли, реализующих алкоголь, или 1 магазин на 600 человек. При этом в Швеции и Норвегии 1 торговая точка, продающая напитки крепче 4,75%, приходится на 4,5 тыс. человек, в Финляндии - на 6,3 тыс., в Исландии - на 15,9 тыс.

Ситуация усугубляется тем, что доходы от производства и продажи алкоголя лежат в основном в сфере интересов предприятий промышленности и торговли в большинстве негосударственной формы собственности. Они располагают огромными маркетинговыми бюджетами, позволяющими активно лоббировать вопрос о ночной торговле именно алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом, без реализации которых ночной режим работы для субъектов хозяйствования становится нерентабельным. В то же время кратковременная выгода от реализации населению спиртного значительно меньше экономических потерь страны, связанных со многими факторами. Среди них повышенная смертность злоупотребляющих спиртным граждан, утрата ими трудоспособности, расходы на лечение вызванных потреблением алкоголя заболеваний, социальные выплаты государства инвалидам, ущерб от пожаров, ДТП, расходы на содержание заключенных, борьбу с преступностью и безнадзорностью несовершеннолетних.

Мировой опыт показывает, что одним из действенных правовых механизмов сдерживания алкоголизации общества является ограничение доступности спиртного. Нормы, ограничивающие время и место реализации алкогольных напитков, содержатся в законодательстве России, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана и Молдовы. "Резко изменить отношение граждан к алкоголю не получится, тем не менее определенные шаги нужно предпринимать, чтобы повысить культуру потребления алкоголя", - отметил Сергей Красуцкий.-0-

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