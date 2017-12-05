Вчера вечером в Хмелевке — частном секторе Заславля две собаки породы маламут напали на женщину. Хозяина собак могут привлечь к административной ответственности.



Фото: kotopes.ru

— Владелец собак живет в своем доме, дом обнесен забором, — рассказывает подробности произошедшего Сергей Босько, официальный представитель УВД Миноблисполкома. — Женщина позвонила в калитку, открыл мужчина. В это время два непривязанных маламута гуляли во дворе.

По словам собеседника, хозяин псов считал, что для чужих его собаки не опасны, но животные повели себя иначе.

— Они набросились на женщину, укусили за ногу, руку и туловище, — перечисляет повреждения Сергей Босько. — Пострадавшая обратилась за помощью в больницу, оттуда информация о происшествии поступила в милицию.

Из Заславской городской больницы женщину направили в Минскую областную клиническую больницу.

— В госпитализации пострадавшая не нуждалась, — сообщили TUT.BY в пресс-службе Минздрава. — Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Со стороны женщины, поясняют в УВД Миноблисполкома, в тот вечер не было никаких провокационных действий. Мужчина тоже собак на нее не натравливал.

— Заявление на владельца маламутов пострадавшая не писала, — продолжает собеседник. — Однако, скорее всего, мужчина будет привлечен к административной ответственности.

В соцсетях пишут, что после происшествия собаки убежали. В милиции сообщают: в тот же вечер владелец маламутов вернул их во двор.