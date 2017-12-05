ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Заявление на владельца псов она не писала". В Заславле собаки напали на женщину

06.12.2017 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вчера вечером в Хмелевке — частном секторе Заславля две собаки породы маламут напали на женщину. Хозяина собак могут привлечь к административной ответственности.


Фото: kotopes.ru

— Владелец собак живет в своем доме, дом обнесен забором, — рассказывает подробности произошедшего Сергей Босько, официальный представитель УВД Миноблисполкома. — Женщина позвонила в калитку, открыл мужчина. В это время два непривязанных маламута гуляли во дворе.

По словам собеседника, хозяин псов считал, что для чужих его собаки не опасны, но животные повели себя иначе.

— Они набросились на женщину, укусили за ногу, руку и туловище, — перечисляет повреждения Сергей Босько. — Пострадавшая обратилась за помощью в больницу, оттуда информация о происшествии поступила в милицию.

Из Заславской городской больницы женщину направили в Минскую областную клиническую больницу.

— В госпитализации пострадавшая не нуждалась, — сообщили TUT.BY в пресс-службе Минздрава. — Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Со стороны женщины, поясняют в УВД Миноблисполкома, в тот вечер не было никаких провокационных действий. Мужчина тоже собак на нее не натравливал.

— Заявление на владельца маламутов пострадавшая не писала, — продолжает собеседник. — Однако, скорее всего, мужчина будет привлечен к административной ответственности.

В соцсетях пишут, что после происшествия собаки убежали. В милиции сообщают: в тот же вечер владелец маламутов вернул их во двор.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером в Хмелевке - частном секторе Заславля собаки напали на женщину. Хозяина собак могут привлечь к административной ответственности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
С продуктового склада в Минской области изъяты сотни килограммов пиротехники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика