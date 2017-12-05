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МВД предложило ограничить продажу алкоголя

06.12.2017 18:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси вновь выступает за ограничение времени продажи алкогольных напитков и пива.

Ограничения на продажу алкоголя в ночное время вводились в Беларусь в 2015-м, однако вскоре были отменены. Тем не менее, МВД до сих пор выступает за возвращение подобной практики и подчеркивает, что число преступлений с ограничениями на продажу алкоголя снижается.

МВД предложило ограничить продажу алкоголя
© Sputnik/
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В среду на своем официальном сайте МВД призвало белорусов принять участие в изучении общественного мнения по данному вопросу. Граждан призывают ответить на ряд вопросов относительного того, поддерживают ли они ограничения на продажу алкоголя в магазинах ночью, а также на заправках. Есть вопрос и о том, необходимо ли продавать алкоголь только в обособленных отделах.

В опросе есть и пункт, касающийся повышения возраста, после наступления которого можно покупать алкоголь, до 21 года. К слову, за повышение этого критерия в этом году выступали и специалисты РНПЦ Психического здоровья.

Ранее среди мер по борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя предлагались также повышение акцизов и увеличение количества профилактических мероприятий. До сих пор никаких окончательных решений в связи с этим вопросом принято не было.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведомство устроило на своем сайте опрос общественного мнения по вопросу ограничений продажи алкоголя.

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