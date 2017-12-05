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Стали известны популярные у белорусов видео в 2017 году

06.12.2017 18:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Google опубликовал традиционный рейтинг YouTube Rewind с самыми популярными видео года на YouTube.

Рейтинг составлялся с учетом количество просмотров, комментариев, лайков и пересылок.

Стали известны популярные у белорусов видео в 2017 году
© Фото: Аnimaccord
Серия "Маши и Медведя" на YouTube набрала более 2 млрд просмотров

У белорусов самой востребованной стала 62-я серия мультфильма "Маша и Медведь", набравшая в общей сложности более 200 миллионов просмотров. Серия называется "Спи, моя радость, усни!".

Смотрели белорусы известный рэп-баттл между Оксимироном и Гнойным, который вышел в августе 2017 года и набрал более 28 миллионов просмотров на YouTube. Многие следили за судьбой участницы программы "Пусть говорят" Дианы Шурыгиной. Самой популярной оказалась серия ток-шоу "В разгар вечеринки. Часть 1".

Смотрели белорусы пародию на клип "Тает лед" группы "Грибы" с участием Ивана Урганта и профессора Александра Беляева. Большую популярность приобрело видео, в котором белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, победившая на юношеском чемпионате Европы, ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном.

В мире самым популярным в 2017 году стало видео из шоу The Mask Singer ("Певец в маске"). Ролик вышел в 2016 году в Южной Корее. Его уже адаптировали в Таиланде, Вьетнаме, Китае, и сегодня видео выступлений участников шоу в сумме уже посмотрели более 3 миллиардов раз.

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Теги: Минск
 
 
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Больше всего просмотров в республике набрала 62-я серия мультфильма "Маша и медведь".

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