Податься на визу в Таиланд можно в почетном консульстве в Минске. Но документы повезут в Россию

Подать документы на туристическую визу в Таиланд белорусы смогут в почетном консульстве Таиланда в Минске. Эта услуга будет доступна с 11 декабря 2017 года. Сколько это будет стоить, пока не сообщается, так как идут переговоры с курьерскими службами.



Фото: Reuters

Документы на визу из Беларуси повезут в Россию в посольство Таиланда. В Минске их будут принимать и проверять по адресу улица М. Богдановича, 131, помещение 207, сообщается на сайте почетного консульства Таиланда.

Для подачи документов на визу нужны:

правильно и полностью заполненная визовая анкета

паспорт сроком действия не менее 6 месяцев с момента возвращения из путешествия в Таиланд

две фотографии (4×6см) не более 6-месячной давности

авиабилет в/из Таиланда, забронированный и оплаченный

подтверждение брони в отеле/проживания (ваучер)

подтверждение наличия финансовых средств (выписка со счета в банке)

для лиц младше 20 лет необходимо предоставить нотариально заверенное свидетельство о рождении и нотариально заверенное согласие законного представителя (матери/отца/опекуна) в случае, если он путешествует самостоятельно или с одним из законных представителей.

Все документы на русском языке должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.

Почетное консульство имеет право запрашивать дополнительные документы и/или приглашать заявителя на личное собеседование.

Напомним, что на прошлой неделе читатели TUT.BY сообщали о проблемах с визой в Таиланд. На форумах обсуждали то, что в консульстве в Москве ужесточили правила, в итоге многие не могут получить визу. Эту информацию подтвердили и в визовых агентствах в Минске. Получить комментарий в посольстве Таиланда в Москве TUT.BY не удалось. Однако мы отправили в посольство письменный запрос. Также запрос был отправлен в почетное консульство Таиланда в Минске.