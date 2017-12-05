ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Податься на визу в Таиланд можно в почетном консульстве в Минске. Но документы повезут в Россию

06.12.2017 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Подать документы на туристическую визу в Таиланд белорусы смогут в почетном консульстве Таиланда в Минске. Эта услуга будет доступна с 11 декабря 2017 года. Сколько это будет стоить, пока не сообщается, так как идут переговоры с курьерскими службами.


Фото: Reuters

Документы на визу из Беларуси повезут в Россию в посольство Таиланда. В Минске их будут принимать и проверять по адресу улица М. Богдановича, 131, помещение 207, сообщается на сайте почетного консульства Таиланда.

Для подачи документов на визу нужны:

  • правильно и полностью заполненная визовая анкета
  • паспорт сроком действия не менее 6 месяцев с момента возвращения из путешествия в Таиланд
  • две фотографии (4×6см) не более 6-месячной давности
  • авиабилет в/из Таиланда, забронированный и оплаченный
  • подтверждение брони в отеле/проживания (ваучер)
  • подтверждение наличия финансовых средств (выписка со счета в банке)
  • для лиц младше 20 лет необходимо предоставить нотариально заверенное свидетельство о рождении и нотариально заверенное согласие законного представителя (матери/отца/опекуна) в случае, если он путешествует самостоятельно или с одним из законных представителей.

Все документы на русском языке должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.

Почетное консульство имеет право запрашивать дополнительные документы и/или приглашать заявителя на личное собеседование.

Напомним, что на прошлой неделе читатели TUT.BY сообщали о проблемах с визой в Таиланд. На форумах обсуждали то, что в консульстве в Москве ужесточили правила, в итоге многие не могут получить визу. Эту информацию подтвердили и в визовых агентствах в Минске. Получить комментарий в посольстве Таиланда в Москве TUT.BY не удалось. Однако мы отправили в посольство письменный запрос. Также запрос был отправлен в почетное консульство Таиланда в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подать документы на туристическую визу в Таиланд белорусы смогут в почетном консульстве Таиланда в Минске. Эта услуга будет доступна с 11 декабря 2017 года. Сколько...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Стали известны популярные у белорусов видео в 2017 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика