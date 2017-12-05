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Податься на визу в Таиланд можно в почетном консульстве в Минске. Но документы повезут в Россию
06.12.2017 18:40 — Новости Общества | Tut.by
Подать документы на туристическую визу в Таиланд белорусы смогут в почетном консульстве Таиланда в Минске. Эта услуга будет доступна с 11 декабря 2017 года. Сколько это будет стоить, пока не сообщается, так как идут переговоры с курьерскими службами.
Документы на визу из Беларуси повезут в Россию в посольство Таиланда. В Минске их будут принимать и проверять по адресу улица М. Богдановича, 131, помещение 207, сообщается на
Для подачи документов на визу нужны:
Все документы на русском языке должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.
Почетное консульство имеет право запрашивать дополнительные документы и/или приглашать заявителя на личное собеседование.
Напомним, что на прошлой неделе читатели TUT.BY
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Подать документы на туристическую визу в Таиланд белорусы смогут в почетном консульстве Таиланда в Минске. Эта услуга будет доступна с 11 декабря 2017 года. Сколько...
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