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"Безопасной дозы не бывает". Главный нарколог и врач-реаниматолог о народных мифах про алкоголь

06.12.2017 19:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В больницу скорой медицинской помощи в Минске в год поступают три тысячи пациентов. 800 из них — с отравлением алкоголем. Незадолго до новогодних праздников медики рассказали об этой проблеме и развеяли несколько народных мифов о том, как «правильно пить».


Фото: Reuters

«Если человек от алкоголя впал в кому — вызывайте скорую»

Среди трех тысяч пациентов, которых за год привозят в столичную больницу скорой медицинской помощи, у 800 диагностируют алкогольное отравление, рассказывает анестезиолог-реаниматолог Андрей Богдан, заведующий токсикологическим центром БСМП.

— Это не только отравление этиловым спиртом, но и другими высокотоксичными спиртами — метиловым, изопропиловым, метиленгликолем. Их принимают люди в запоях. При потреблении высокотоксичных спиртов — в 90% летальный исход при несвоевременном оказании медицинской помощи.

Врач-реаниматолог отмечает, что часто бригады скорой помощи доставляют пациентов в коме. Диагностика алкогольного отравления в таком случае затруднена — их обследуют еще и на предмет закрытой черепно-мозговой травмы, отравления другими веществами.

— Люди не соблюдают правила рационального распития алкоголя. Они превышают дозы концентрации алкоголя и не задумываются, что на пике всасывания, а это через полтора-два часа, они не контролируют дозу и продолжают дальше пить. Потом они теряют сознание, не знают, откуда их забрали. Все это может приводить к осложнениям: травмам, нарушением дыхания и сердечно-сосудистой системы. Все летальные исходы, связанные с тяжелыми алкогольными отравлениями, происходят до того, как человек попал в больницу. Смертность от тяжелых алкогольных отравлений в стационаре не превышает одного процента.

Андрей Богдан добавляет: определить, каким именно спиртом отравился человек, может только хороший специалист или токсикологическая лаборатория.

— Доля отравлений высокотоксичными спиртами чуть-чуть снижается. У нас не так остро стоит ситуация с отравлением метиловым спиртом, и тем же «Боярышником», как в России, потому что у нас их продажу контролирует Минздрав и другие структуры. Но становится больше отравлений именно этиловым спиртом.

Больше всего людей с алкогольным отравлением привозят в БСМП в первые десять дней после Нового года.

— Если отравление произошло, желательно, чтобы рядом находился какой-то здравомыслящий человек, который мог бы вовремя оказать первую помощь, либо вызвать бригаду скорой помощи.


Фото: pixabay.com

Андрей Богдан просит не поддаваться мифу о том, что алкогольное опьянение «само пройдет».

— Алкоголь в высоких дозах является нейротропным ядом. Если человек не реагирует на окрики, болевые раздражители, то нужно обязательно вызывать скорую помощь. Дело в том, что возникают различные осложнения, связанные с коматозным состоянием. Основная доля таких смертей связана с нарушением ритма сердечной деятельности, дыхательной недостаточностью и аспирационной пневмонией.

«Не согреет, не вылечит простуду и не спасет от похмелья»

Многие считают, что во время похмелья стоит снова выпить. Медики это критикуют.

— Наоборот, интоксикация организма продолжается, а это еще большее нанесение вреда, — отметил Андрей Богдан.

Главный нарколог Минздрава Иван Коноразов вспоминает другие предубеждения. Например, что алкоголем «можно согреться».

— Люди, которые употребляют алкоголь, особенно в холодное время года, просто перестают объективно ощущать температуру воздуха и получают переохлаждения, обморожения.

Заблуждение и то, что алкоголь «лечит простуду».

— Прием алкоголя — это всего лишь снижение остроты восприятия простудных симптомов. Это способ загнать проблему внутрь, а не решить ее, — отмечает главный нарколог страны.


Фото: Инга Шкелер

Иван Коноразов критикует «скандинавскую» или «северную» модель потребления алкоголя, которая сложилась в Беларуси.

— Каждый человек должен понимать, что употребление большого количества алкоголя в короткий промежуток времени — это неправильно, нехорошо, тем более, что наше население исторически привыкло употреблять крепкий алкоголь. Это не способствует правильному и здоровому времяпровождению, это помогает лишь быстро насытить организм алкоголем и отравиться.

Главный нарколог страны советует белорусам умерить свой пыл в потреблении алкоголя. И добавляет: совет закусывать спиртное жирной пищей, мясом тоже не работает.

—  Это тоже миф, что жирная и мясная пища приводит к меньшему опьянению или снижению негативных последствий. Наоборот, организму наносится еще больший вред. Наш организм пытается переварить все, что попадает внутрь. И когда мы потребляем жирную пищу, получается еще большая нагрузка на поджелудочную железу, на печень. После длительных праздников мы видим, как резко становится больше госпитализаций с острыми панкреатитами, обострениями язв.

Медики отмечают, что спиртное разных видов не стоит смешивать. Кроме того, нельзя употреблять алкогольные напитки с газированными, так как «углекислый газ способствует всасыванию».

Нарколог напомнил, что у выпивших людей снижается чувство самосохранения. В таком состоянии они чаще действуют рискованно, охотнее используют непроверенную пиротехнику.

— Если мы посмотрим на людей, которые попадали в травматологию, хирургию, реанимацию, офтальмологию с оторванными пальцами, ожогами, то увидим, что они получили травму на фоне потребления алкоголя. Безопасной дозы не бывает. Мы говорим о минимально вредных дозах, но все зависит от индивидуальных особенностей организма. Общие советы такие: если уж мы выбираем употребление алкоголя, то он должен быть качественным, не купленным с рук. Доза должна быть маленькая и алкоголь не должен заменять общение людей друг с другом.


Фото: pixabay.com

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016-м белорусы выпили 16,4 литра алкоголя на человека, и это второе место в мире после Литвы. По информации Белстата, в прошлом году в Беларуси потребляли 8,8 литра спиртного на душу населения. Разбежка в статистике связана с тем, что Белстат отталкивается от продаж алкоголя, и делит общие объемы на людей всех возрастов. ВОЗ выводит показатель потребления алкоголя, причем детей младше 15 лет не считают.

На сайте ВОЗ можно пройти тест для выявления расстройств, которые возникают из-за потребления алкоголя.

 
Теги: Минск
 
 
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В больницу скорой медицинской помощи в Минске в год поступают три тысячи пациентов. 800 из них - с отравлением алкоголем. Незадолго до новогодних праздников медики...

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