В больницу скорой медицинской помощи в Минске в год поступают три тысячи пациентов. 800 из них — с отравлением алкоголем. Незадолго до новогодних праздников медики рассказали об этой проблеме и развеяли несколько народных мифов о том, как «правильно пить».



Фото: Reuters

«Если человек от алкоголя впал в кому — вызывайте скорую»

Среди трех тысяч пациентов, которых за год привозят в столичную больницу скорой медицинской помощи, у 800 диагностируют алкогольное отравление, рассказывает анестезиолог-реаниматолог Андрей Богдан, заведующий токсикологическим центром БСМП.

— Это не только отравление этиловым спиртом, но и другими высокотоксичными спиртами — метиловым, изопропиловым, метиленгликолем. Их принимают люди в запоях. При потреблении высокотоксичных спиртов — в 90% летальный исход при несвоевременном оказании медицинской помощи.

Врач-реаниматолог отмечает, что часто бригады скорой помощи доставляют пациентов в коме. Диагностика алкогольного отравления в таком случае затруднена — их обследуют еще и на предмет закрытой черепно-мозговой травмы, отравления другими веществами.

— Люди не соблюдают правила рационального распития алкоголя. Они превышают дозы концентрации алкоголя и не задумываются, что на пике всасывания, а это через полтора-два часа, они не контролируют дозу и продолжают дальше пить. Потом они теряют сознание, не знают, откуда их забрали. Все это может приводить к осложнениям: травмам, нарушением дыхания и сердечно-сосудистой системы. Все летальные исходы, связанные с тяжелыми алкогольными отравлениями, происходят до того, как человек попал в больницу. Смертность от тяжелых алкогольных отравлений в стационаре не превышает одного процента.

Андрей Богдан добавляет: определить, каким именно спиртом отравился человек, может только хороший специалист или токсикологическая лаборатория.

— Доля отравлений высокотоксичными спиртами чуть-чуть снижается. У нас не так остро стоит ситуация с отравлением метиловым спиртом, и тем же «Боярышником» , как в России, потому что у нас их продажу контролирует Минздрав и другие структуры. Но становится больше отравлений именно этиловым спиртом.

Больше всего людей с алкогольным отравлением привозят в БСМП в первые десять дней после Нового года.

— Если отравление произошло, желательно, чтобы рядом находился какой-то здравомыслящий человек, который мог бы вовремя оказать первую помощь, либо вызвать бригаду скорой помощи.



Фото: pixabay.com

Андрей Богдан просит не поддаваться мифу о том, что алкогольное опьянение «само пройдет».

— Алкоголь в высоких дозах является нейротропным ядом. Если человек не реагирует на окрики, болевые раздражители, то нужно обязательно вызывать скорую помощь. Дело в том, что возникают различные осложнения, связанные с коматозным состоянием. Основная доля таких смертей связана с нарушением ритма сердечной деятельности, дыхательной недостаточностью и аспирационной пневмонией.

«Не согреет, не вылечит простуду и не спасет от похмелья»

Многие считают, что во время похмелья стоит снова выпить. Медики это критикуют.

— Наоборот, интоксикация организма продолжается, а это еще большее нанесение вреда, — отметил Андрей Богдан.

Главный нарколог Минздрава Иван Коноразов вспоминает другие предубеждения. Например, что алкоголем «можно согреться».

— Люди, которые употребляют алкоголь, особенно в холодное время года, просто перестают объективно ощущать температуру воздуха и получают переохлаждения, обморожения.

Заблуждение и то, что алкоголь «лечит простуду».

— Прием алкоголя — это всего лишь снижение остроты восприятия простудных симптомов. Это способ загнать проблему внутрь, а не решить ее, — отмечает главный нарколог страны.



Фото: Инга Шкелер

Иван Коноразов критикует «скандинавскую» или «северную» модель потребления алкоголя, которая сложилась в Беларуси.

— Каждый человек должен понимать, что употребление большого количества алкоголя в короткий промежуток времени — это неправильно, нехорошо, тем более, что наше население исторически привыкло употреблять крепкий алкоголь. Это не способствует правильному и здоровому времяпровождению, это помогает лишь быстро насытить организм алкоголем и отравиться.

Главный нарколог страны советует белорусам умерить свой пыл в потреблении алкоголя. И добавляет: совет закусывать спиртное жирной пищей, мясом тоже не работает.

— Это тоже миф, что жирная и мясная пища приводит к меньшему опьянению или снижению негативных последствий. Наоборот, организму наносится еще больший вред. Наш организм пытается переварить все, что попадает внутрь. И когда мы потребляем жирную пищу, получается еще большая нагрузка на поджелудочную железу, на печень. После длительных праздников мы видим, как резко становится больше госпитализаций с острыми панкреатитами, обострениями язв.

Медики отмечают, что спиртное разных видов не стоит смешивать. Кроме того, нельзя употреблять алкогольные напитки с газированными, так как «углекислый газ способствует всасыванию».

Нарколог напомнил, что у выпивших людей снижается чувство самосохранения. В таком состоянии они чаще действуют рискованно, охотнее используют непроверенную пиротехнику.

— Если мы посмотрим на людей, которые попадали в травматологию, хирургию, реанимацию, офтальмологию с оторванными пальцами, ожогами, то увидим, что они получили травму на фоне потребления алкоголя. Безопасной дозы не бывает. Мы говорим о минимально вредных дозах, но все зависит от индивидуальных особенностей организма. Общие советы такие: если уж мы выбираем употребление алкоголя, то он должен быть качественным, не купленным с рук. Доза должна быть маленькая и алкоголь не должен заменять общение людей друг с другом.



Фото: pixabay.com

По данным Всемирной организации здравоохранения , в 2016-м белорусы выпили 16,4 литра алкоголя на человека, и это второе место в мире после Литвы. По информации Белстата, в прошлом году в Беларуси потребляли 8,8 литра спиртного на душу населения. Разбежка в статистике связана с тем, что Белстат отталкивается от продаж алкоголя, и делит общие объемы на людей всех возрастов. ВОЗ выводит показатель потребления алкоголя, причем детей младше 15 лет не считают.

На сайте ВОЗ можно пройти тест для выявления расстройств , которые возникают из-за потребления алкоголя.