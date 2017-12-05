6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" задержала вылет рейса из Минска в связи с ЧП в аэропорту в Шереметьево. Информация об этом размещена на сайте перевозчика, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, рейс SU1843, который должен вылететь из Минска в 17.45, задержан до 23.00.

Как сообщалось, самолет авиакомпании AIRBaltic, совершавший рейс из Риги в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел из-за сильного ветра и наледи.

В связи с происшествием аэрофлот отменил сегодня 22 рейса, а также 25 рейсов перенес на более поздний срок.

Авиакомпания проводит оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования информации. "Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы были задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - говорится в сообщении авиакомпании.-0-