Как будет работать новогодняя иллюминация в столице и во сколько она обойдется городу

В декабре-январе праздничная иллюминация будет гореть в Минске 11 дней, а елки — около месяца. Директор «Мингорсвета» Славомир Гриневич рассказал, в какую сумму это все обойдется с точки зрения трат на электроэнергию.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Минске украсят 18 елок, которые будут ежедневно гореть с 15 декабря до утра 14 января включительно. Время работы подсветки — с 6 до 9 часов, а также с 17.20 до 23.00. Ночью же ее не будут выключать с 24 на 25 декабря, с 31 декабря на 1 января, с 6 на 7 января и с 13 на 14 января. Все дни работы подсветки обойдутся в 9,7 тысяч рублей или в 4,8 тысяч долларов.

А всю праздничную иллюминацию на основных проспектах и улицах будут включать только в предпраздничные и праздничные дни: 24, 25, 26, 30, 31 декабря и 1, 6, 7, 8, 13, 14 января. Она будет работать по такому же графику, как елки. За все 11 дней на это потратят 21,7 тысяч рублей или около 10,7 тысяч долларов.

Таким образом, все праздничное освещение столицы обойдется около 15,5 тысяч долларов.

«Элементы освещения представляют собой современные световые решения, которые обеспечивают низкое потребление электроэнергии», — рассказал директор «Мингорсвета». Каждый час работы всей городской иллюминации без учета подсветки елок обходится примерно в 350 рублей в час, добавил он.

Гриневич также рассказал, что в этом году возле цирка появится новая световая фигура «Клоун», а в 2018-ом усовершенствуют световое оформление Партизанского проспекта.