В ООН потребовали от Беларуси не высылать иранца, которому на родине грозит смертная казнь

Комитет ООН по правам человека потребовал от Беларуси не высылать иранца Мехрдада Джамшидияна, которому на родине грозят пытки и смертная казнь по итогам суда. Об этом сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, который 6 декабря получил решение по данному делу комитета, где он представляет интересы Джамшидияна.



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Правозащитник напомнил, что иранец приехал в Беларусь в 1993 году, занялся бизнесом, женился на белоруске. В его семье трое детей, все они — граждане Беларуси.

В 2012 году Джамшидиян дважды задерживался для экстрадиции в Иран. Генеральная прокуратура отказала в его выдаче, так как иранская сторона не предоставила необходимые для этого документы.

На родине Джамшидиян подозревается в совершении двойного убийства — матери и родного брата.

Сам Джамшидиян отрицает свою виновность в данном преступлении. На этом настаивают и проживающие в Иране его племянница и второй родной брат, которые неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное преследование родственника.

В 2013 году отделом внутренних дел Заводского района Минска было принято решение выслать иранца из Беларуси по соображениям национальной безопасности, так как тот подозревается в совершении тяжкого преступления за рубежом. В 2013—2014 годах Джамшидиян трижды задерживался (последний раз 10 июня 2014 года) для осуществления принудительной высылки.

16 января 2015 года Джамшидиян был освобожден из Центра изоляции правонарушителей в Минске по гуманитарным основаниям: в связи с тяжелой болезнью его сына.

В 2013—2014 годах Мехрдад неоднократно обращался к белорусским властям с просьбой предоставить ему убежище, так как в Иране ему грозят пытки и преследование за смену вероисповедания с ислама на христианство.

Органами по миграции МВД ему было отказано в убежище, и поэтому Джамшидиян обращался в суды Минска, безуспешно обжалуя данные отказы.

28 октября 2014 года Комитет по правам человека ООН в срочном порядке зарегистрировал жалобу, поданную супругой иранца — Еленой Джамшидиян.

Данная жалоба рассмотрена комитетом в ноябре 2017 года. Комитет установил, что Мехрдаду Джамшидияну в случае выдачи в Иран реально угрожают пытки и смертная казнь по итогам судебного процесса, не отвечающего минимальным гарантиям справедливого суда.

«Надо отдать должное, что Беларусь впервые выполнила промежуточные меры защиты: не осуществила высылку Мехрдада во время рассмотрения его дела в Комитете по правам человека, — дополнил Кисляк. — Теперь наши соответствующие компетентные органы должны окончательно отказаться от идеи выслать, выдать или иным образом переправить Джамшидияна в Иран, так как это будет грубейшим нарушением его права на жизнь и запрета пыток».

Правозащитник подчеркнул, что это первое белорусское дело о высылке граждан, рассмотренное в Комитете ООН по правам человека.