5 декабря около трех часов ночи в дежурную часть Заводского РУВД Минска обратилась женщина. Она заявила, что ее 14-летняя дочь ушла из дома около 19.30 и пропала, рассказали в пресс-службе МВД.

Правоохранители установили, что девочка может быть вместе со своим одноклассником, которого также не было дома. Мобильные телефоны подростков были недоступны. Позже выяснилось, что в телефоне парня села батарея, а девочка нарочно включила режим полета.

В милиции получили информацию о том, что школьники находятся в городе Осиповичи Могилевской области. Мать девочки подтвердила, что у родственников в Осиповичах есть дом, где их семья раньше периодически проживала.

«Именно там сотрудники милиции обнаружили беглецов. Как выяснилось, подростки вечером 5 декабря покинули столицу на маршрутке. На вопрос милиционеров о причине своего поступка школьники ответили, что „хотели побыть наедине“. В настоящее время дети находятся дома с родителями», — рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД Сергей Кулешов.

В милиции отмечают, что если ребенка долго нет дома и вы не знаете, где он, стоит сразу же обратиться за помощью.

— Органы внутренних дел примут и зарегистрируют заявление о пропавших детях в любом случае, — подчеркнул Кулешов.