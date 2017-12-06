Мессенджеру Viber исполнилось семь лет

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Мессенджер Viber в этом октябре отмечает день рождения – семь лет назад была выпущена первая версия программы, сообщили Sputnik в компании.

Сегодня Viber – один из самых популярных в мире мессенджеров. Число его пользователей превышает несколько сотен миллионов человек. Есть повод для гордости и у белорусов: мессенджер появился на свет в том числе и силами белорусских разработчиков, а один из центров разработки и сейчас находится в Минске.

В декабре Viber празднует день рождения – семь лет назад была выпущена первая версия мессенджера, изначально только для IOS и на 50 тысяч человек. С тех пор и популярность, и возможности приложения заметно выросли.

"В течение последних 7 лет Viber демонстрирует поразительные темпы роста. В этом году наша пользовательская база увеличилась на 20%, а годовой доход вырос вдвое", — рассказал генеральный директор Viber Джамел Агауа.

В компании уверены: им удалось завоевать доверие и лояльность пользователей, при этом успешно монетизировав мессенджер.

"В следующем году мы представим функции, которые повысят скорость и эффективность общения как в личных, так и в групповых чатах. Наша цель на будущее – оставаться тем приложением, которое пользователи открывают первым каждое утро и не боятся, что личная информация будет доступна посторонним", — добавил руководитель компании.

Пользователи мессенджера в честь дня рождения мессенджера могут получить подарки на семь миллионов долларов: участники чатбота Viber в случайном порядке выиграют кредиты для звонков Viber Out, наборы стикерпаков и другие призы.