ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мессенджеру Viber исполнилось семь лет

06.12.2017 22:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Мессенджер Viber в этом октябре отмечает день рождения – семь лет назад была выпущена первая версия программы, сообщили Sputnik в компании.

Сегодня Viber – один из самых популярных в мире мессенджеров. Число его пользователей превышает несколько сотен миллионов человек. Есть повод для гордости и у белорусов: мессенджер появился на свет в том числе и силами белорусских разработчиков, а один из центров разработки и сейчас находится в Минске.

Мессенджеру Viber исполнилось семь лет
© Фото: Viber
Viber изнутри: как в Минске помогают делать популярный мессенджер

В декабре Viber празднует день рождения – семь лет назад была выпущена первая версия мессенджера, изначально только для IOS и на 50 тысяч человек. С тех пор и популярность, и возможности приложения заметно выросли.

"В течение последних 7 лет Viber демонстрирует поразительные темпы роста. В этом году наша пользовательская база увеличилась на 20%, а годовой доход вырос вдвое", — рассказал генеральный директор Viber Джамел Агауа.

В компании уверены: им удалось завоевать доверие и лояльность пользователей, при этом успешно монетизировав мессенджер.

"В следующем году мы представим функции, которые повысят скорость и эффективность общения как в личных, так и в групповых чатах. Наша цель на будущее – оставаться тем приложением, которое пользователи открывают первым каждое утро и не боятся, что личная информация будет доступна посторонним", — добавил руководитель компании.

Пользователи мессенджера в честь дня рождения мессенджера могут получить подарки на семь миллионов долларов: участники чатбота Viber в случайном порядке выиграют кредиты для звонков Viber Out, наборы стикерпаков и другие призы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В честь своего дня рождения мессенджер обещает пользователям подарки: деньги для звонков Viber Out и стикерпаки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Саакашвили заявил о готовности доказать свою невиновность на полиграфе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика