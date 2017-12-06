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Саакашвили заявил о готовности доказать свою невиновность на полиграфе
06.12.2017 21:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его разговор с бизнесменом Сергеем Курченко, в ходе которого они договариваются о сотрудничестве, сфальсифицирован.
© Sputnik/ Александр Полегенько
Ранее Генпрокуратурой Украиной был опубликован разговор с Курченко, которого приписывают к окружению экс-президента Украины Виктора Януковича. По информации ведомства, акции Саакашвили, которые он организовал в Киеве, направлены на свержение действующей власти и финансировались, в частности, Курченко.
"Они сфальсифицировали мой разговор (с Курченко — Sputnik). Я готов любые международные полиграф-тесты пройти", — заявил Саакашвили в среду.
Накануне
Уже в среду Саакашвили и его сторонники захватили помещение комитета Верховной Рады, которое находится в гостинице "Киев". Этим действием также будет дана правовая оценка.
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Правоохранительные органы считают, что акции Саакашвили финансируются Януковичем и его окружением.
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