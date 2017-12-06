ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саакашвили заявил о готовности доказать свою невиновность на полиграфе

06.12.2017 21:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его разговор с бизнесменом Сергеем Курченко, в ходе которого они договариваются о сотрудничестве, сфальсифицирован.

Саакашвили заявил о готовности доказать свою невиновность на полиграфе
© Sputnik/ Александр Полегенько
Российские пранкеры обсудили с Порошенко судьбу Саакашвили

Ранее Генпрокуратурой Украиной был опубликован разговор с Курченко, которого приписывают к окружению экс-президента Украины Виктора Януковича. По информации ведомства, акции Саакашвили, которые он организовал в Киеве, направлены на свержение действующей власти и финансировались, в частности, Курченко.

"Они сфальсифицировали мой разговор (с Курченко — Sputnik). Я готов любые международные полиграф-тесты пройти", — заявил Саакашвили в среду.

Накануне Саакашвили был задержан в качестве фигуранта дела о содействии участникам преступных организаций. Однако сторонники политика отбили его у правоохранителей, после чего направились к зданию правительства. После этого политик был объявлен в розыск.

Уже в среду Саакашвили и его сторонники захватили помещение комитета Верховной Рады, которое находится в гостинице "Киев". Этим действием также будет дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранительные органы считают, что акции Саакашвили финансируются Януковичем и его окружением.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Как будет работать новогодняя иллюминация в столице и во сколько она обойдется городу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика