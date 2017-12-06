Саакашвили заявил о готовности доказать свою невиновность на полиграфе

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его разговор с бизнесменом Сергеем Курченко, в ходе которого они договариваются о сотрудничестве, сфальсифицирован.



© Sputnik/ Александр Полегенько Российские пранкеры обсудили с Порошенко судьбу Саакашвили

Ранее Генпрокуратурой Украиной был опубликован разговор с Курченко, которого приписывают к окружению экс-президента Украины Виктора Януковича. По информации ведомства, акции Саакашвили, которые он организовал в Киеве, направлены на свержение действующей власти и финансировались, в частности, Курченко.

"Они сфальсифицировали мой разговор (с Курченко — Sputnik). Я готов любые международные полиграф-тесты пройти", — заявил Саакашвили в среду.

Накануне Саакашвили был задержан в качестве фигуранта дела о содействии участникам преступных организаций. Однако сторонники политика отбили его у правоохранителей , после чего направились к зданию правительства. После этого политик был объявлен в розыск .

Уже в среду Саакашвили и его сторонники захватили помещение комитета Верховной Рады, которое находится в гостинице "Киев". Этим действием также будет дана правовая оценка.