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В Глуске после ремонта открыли единственный в районе бассейн, который не работал три года
07.12.2017 06:58 — Новости Общества | Tut.by
В Глуске заработал обновленный бассейн. Он — единственный на весь район, поэтому открытие было долгожданным.
Последние три года бассейн в Глуске не работал. Более миллиона рублей на капитальный ремонт здания выделил областной бюджет. Также вложились все лесхозы Могилевщины. В бассейне отремонтировали крышу, установили новые системы вентиляции, фильтрации и подогрева воды, реконструировали чашу.
Прежде всего бассейн предназначен для воспитанников санаторной школы, которые находятся здесь на лечении. Сейчас их более ста. У каждого свой диагноз: проблемы с пищеварением, заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей. Для них занятия плаванием — необходимая терапия, после которой дети чувствуют себя лучше.
Кроме того, в бассейне смогут заниматься воспитанники ДЮСШ и местные жители со всего района. В здании оборудовали тренажерные залы, чтобы привлечь к здоровому образу жизни как можно больше людей.
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Более миллиона рублей на капитальный ремонт здания выделил областной бюджет. Также вложились все лесхозы Могилевщины.
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