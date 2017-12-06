Что будет на месте нынешнего брестского автовокзала?

По улице Орджоникидзе вовсю кипит работа — ее результаты хорошо видны с ведущего от железнодорожной станции Брест-Центральный пешеходного моста: уже вырисовался каркас строения, возведением которого заняты работники филиала ПМК-82 ОАО «Полесьежилстрой».



Фото: Заря

Сегодня на прокладке наружных сетей — водопровода, канализации, теплотрассы, освещения — задействованы также коллеги из ПМК-12. Всего на объекте трудится примерно 80 человек, жизнь здесь бурлит с восьми утра до восьми вечера без выходных.

— До конца года каркас мы планируем завершить, но останавливаться не намерены: будем вести внутренние электромонтажные работы, остекление, отделку, — говорит начальник строительного участка Олег Матвейчук.

На создание идеи нового автовокзала ушел почти год — непросто было вписать современный объект в историческую часть города.

— В жизнь воплощается переработанный проект, второй вариант здания автовокзала. Первый был создан ОАО «Брестпроект» еще в 2014 году. Тогда предполагалось разместить вокзал рядом с бывшей лютеранской кирхой, площади которой планировалось также задействовать в его структуре. Однако с приходом к власти нового мэра было принято решение исторический образ культового сооружения не затрагивать, и будущее строение «отодвинуть». Так появилась совершенно иная идея — «посадить» новостройку в створе улицы Карла Маркса, — рассказывает начальник управления проектных работ ОАО «Полесьежилстрой» Алексей Мельничук.





Основная суть архитектурного замысла была в том, чтобы отсюда, с троллейбусной магистрали, хорошо просматривался возвышающийся над зданием автовокзала шпиль его старшего железнодорожного собрата. Более того, авторы проекта задумали полностью прозрачной центральную часть новостройки — в итоге она не заслонит собой историко-культурную ценность конца XIX века.

— Объект этот для города, можно сказать, имиджевый, знаковый, поэтому наше предприятие было очень заинтересовано в том, чтобы поучаствовать в его проектировании и строительстве, — отмечает Алексей Мельничук. — Генеральным директором был объявлен открытый конкурс по концепции будущего автовокзала. Комиссии представили пять вариантов. На городском и областном градостроительных советах лучшей была признана работа творческого коллектива под руководством Алексея Андреюка. В создании проекта — также кропотливый труд большой дружной команды специалистов управления проектных работ ОАО «Полесьежилстрой».





Проект был одобрен в Министерстве культуры, прошел экологическую экспертизу, выдержал общественное обсуждение. И — получил положительное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза». Два главных фасада этого уникального для города сооружения, навесы, фонари будут выполнены из стекла. Инженерные коммуникации также обещают суперсовременные: системы вентиляции и кондиционирования, цифровые табло. Причем все проектировалось с прицелом на энергоэффективность — чтобы максимально удешевить эксплуатацию здания.

Проектировщики также предусмотрели возможность устройства в перспективе подземного пешеходного тоннеля, который свяжет оба вокзала. 13 посадочных платформ разместятся со стороны железной дороги — к ним выведет пассажиров сквозной проход через здание от главных дверей с улицы Орджоникидзе.





На двух этажах площадью почти две тысячи квадратных метров будут собраны все необходимые по нормативам помещения: кассовые зоны, рассчитанный на единовременное пребывание 250 пассажиров зал ожидания, зона хранения багажа, комнаты для водителей, обслуживающего персонала. Пропускная способность нового объекта — пять тысяч пассажиров, примерно 355 рейсов в сутки, чуть выше нынешней.

— Строящийся автовокзал нельзя рассматривать как отдельно взятое сооружение — как просто замок из стекла. Для такого объекта очень важна транспортная инфраструктура. Он неотрывно связан с проектом реконструкции улицы Орджоникидзе. Над обоими работал один и тот же авторский коллектив, оба выполнялись в одни и те же сроки, поэтому все здесь предусмотрено, учтено и взаимоувязано, — отмечает собеседник. — Новый вокзал будет обеспечен удобными транспортными развязками, парковкой, площадкой отстоя рейсовых автобусов.

Подстроится под него и система автобусного и троллейбусного сообщения. Троллейбусная линия по улице Карла Маркса продлится вглубь Орджоникидзе — здесь будет конечная остановка и стоянка с диспетчерским пунктом, площадки высадки-посадки пассажиров, в том числе городских автобусов и маршруток. Так что доехать можно будет практически к самому порогу автовокзала.





Перед поворотом к остановкам общественного транспорта предусмотрен заезд на парковку личных автомобилей и машин такси. Расположенные на этом месте строения пойдут под снос. Как были демонтированы под главную стройплощадку две железнодорожные линии и рампа со складами железной дороги.

Пригородные, междугородные, международные и городские автобусы смогут легко выезжать с вокзала на Западный обход, а также на существующий путепровод в сторону улицы Ленина или микрорайона Дубровка.

На строительство автовокзала с инфраструктурой в областном бюджете предусмотрено 11,5 миллиона рублей, еще в 8,5 миллиона для городской казны обойдется реконструкция улицы Орджоникидзе. Все основные работы предстоят в будущем году — с тем, чтобы сдать оба объекта ориентировочно к июню 2019-го.

Фонтан у пешеходного моста решено пока не трогать. В перспективе по генплану города на территории, где сегодня рядом с ним расположены ларьки, предполагается возведение торгового центра — сегодня продолжаются поиски инвестора. Тогда в рамках благоустройства территории объект может быть перенесен. В нынешнем виде останется и пешеходный мост. Хотя, когда-то он был включен в программу реконструкции железнодорожного вокзала, проектом предусматривалось, что это будет красивое крытое сооружение, внешне похожее на штадлеровскую электричку. Срок действия программы истек — будем надеяться, что и здесь приложит свою руку пока не известный инвестор.

Что же будет на месте нынешнего автовокзала?

Как сообщил главный архитектор Бреста Николай Власюк, проект реконструкции центральной части города возле рынка планируется вынести на общественное обсуждение.

Один из вариантов — через аукцион предложить потенциальным застройщикам места для парковок. Судьба здания также пока не ясна: оно будет или реконструировано, или снесено.