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Путин - в президенты, судьба российских олимпийцев и наши ходоки в ломбард - все за вчера
07.12.2017 07:32 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
А у нас — новый конкурс! Расскажите, как выглядит ваш месячный бюджет, поделитесь своими лайфхаками по экономии —
ВАЖНОЕ
Владимир Путин
Белорусы вдвое валюты">снизили чистую продажу наличной валюты — похоже, под матрасами и на депозитах уже совсем пусто: доходы-то упали, а привычка хорошо жить пока сохраняется.
Налоговики придумали для ИП альтернативу кассовым аппаратам — так называемую программную кассу.
МВД предлагает серьезно изменить принципы розничной торговли алкоголем. «Мы понимаем, что торговые объекты ставят задачу получать прибыль. В том числе от алкоголя. Но когда они получают прибыль, к сожалению, наше государство, общество сразу получает серьезные убытки», — сетует милиция.
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