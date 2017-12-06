ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин - в президенты, судьба российских олимпийцев и наши ходоки в ломбард - все за вчера

07.12.2017 07:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

А у нас — новый конкурс! Расскажите, как выглядит ваш месячный бюджет, поделитесь своими лайфхаками по экономии — и получите ценный приз. Давайте-давайте, не ленитесь, есть шанс пополнить семейный кошелек!

ВАЖНОЕ

Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента в 2018 году, а также пообещал, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в нейтральном статусе. Он, кстати, считает, что Россия сама дала повод для отстранения сборной от Олимпиады. А вот, кстати, как прокомментировал отстранение России от Игр наш НОК — и как отреагировали на отстранение звезды российского спорта и шоу-бизнеса, популярные телеведущие и политики.


Белорусы вдвое валюты">снизили чистую продажу наличной валюты — похоже, под матрасами и на депозитах уже совсем пусто: доходы-то упали, а привычка хорошо жить пока сохраняется.

Налоговики придумали для ИП альтернативу кассовым аппаратам — так называемую программную кассу. И вот что это такое.

МВД предлагает серьезно изменить принципы розничной торговли алкоголем. «Мы понимаем, что торговые объекты ставят задачу получать прибыль. В том числе от алкоголя. Но когда они получают прибыль, к сожалению, наше государство, общество сразу получает серьезные убытки», — сетует милиция. Рассказываем, что планируют сделать.

Вчера Трамп признал Иерусалим столицей Израиля — и вот почему это важно.

ПОПУЛЯРНОЕ

Прродолжаем следить за водителями из скандального автопарка Гродно — и вот что у них там происходит после того, как коллега прямо на маршруте бросился с моста в Неман. Даже мэр с ними встретился, а воз и ныне там.

Странная история из Могилева: полтора года назад женщина попала в психиатрическую больницу из-за послеродовой депрессии — и там вдруг выпрыгнула из окна. Едва выжила, а теперь добивается возбуждения уголовного дела за халатность медперсонала — мол, не уследили за ней -, снятия психиатрического диагноза и возвращения ей водительских прав (что с ее диагнозом невозможно).

А вот вам мнение нашего политического обозревателя Артема Шрайбмана об очередном обмене любезностями между НТВ и белорусскими госСМИ. Артем очень удивляется, что руководство идеологической машины в нашей стране за долгие годы информационных войн так ничему и не научилось — и вот почему.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Побывали на тренировке строителя и фитнес-модели — и это, черт побери, один человек! Когда на стройке появляется свободная минута, Максим не отдыхает, а берет рюкзак с кирпичами и приседает. Рабочие только переглядываются и обсуждают за спиной: «Зачем ему это надо?» Объясняем, зачем! Кстати, Максим уверяет, что его спутница не должна быть с накачанным прессом: «Красивое тело можно создать, а вот мозги не вставишь. Могу влюбиться и в пышечку. Главное, чтобы человек был хороший».

Рассказываем вам счастливую историю семьи Стрига. Двенадцать лет назад они встретились в лагере для инвалидов. И с тех пор не перестают доказывать, что инвалидная коляска — это обстоятельство, которое никак не мешает любить друг друга. Смотрите, какие у них чудесные близняшки!


Сходили в один из столичных ломбардов, чтобы узнать, зачем белорусы сдают туда свои вещи. Вот Анатолий, например, — главный топограф в проектном институте. У него есть две подработки, но денег на семью все равно не хватает, поэтому мужчина принес в ломбард кофеварку. А Сергею нужно срочно уехать в Могилев на работу, но не хватает на билет — он решил заложить системный блок. Да, многие так живут.

Перед новогодними праздниками обязательно (!) прочтите, как «правильно пить» — и как много в этой среде мифов. Мы не сами все придумали — врачей-наркологов послушали.

Уже сегодня наша «Экономика на пальцах» расскажет, почему от биткоина надо бежать, как от чумы. Ага-а-а-а, не ожидали? Не пропустите!

Все новости среды, 6 декабря

Кстати. YouTube выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Найдите время полистать — вдруг что-то не видели.

Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! А у нас - новый конкурс! Не ленитесь, участвуйте, есть шанс пополнить семейный кошелек!

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Брестская "Санта" собирается строить магазин в Могилеве: объявлено общественное обсуждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика