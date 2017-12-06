Путин - в президенты, судьба российских олимпийцев и наши ходоки в ломбард - все за вчера

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ВАЖНОЕ

Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента в 2018 году, а также пообещал, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в нейтральном статусе. Он, кстати, считает, что Россия сама дала повод для отстранения сборной от Олимпиады. А вот, кстати, как прокомментировал отстранение России от Игр наш НОК — и как отреагировали на отстранение звезды российского спорта и шоу-бизнеса, популярные телеведущие и политики .





Белорусы вдвое валюты">снизили чистую продажу наличной валюты — похоже, под матрасами и на депозитах уже совсем пусто: доходы-то упали, а привычка хорошо жить пока сохраняется.

Налоговики придумали для ИП альтернативу кассовым аппаратам — так называемую программную кассу. И вот что это такое .

МВД предлагает серьезно изменить принципы розничной торговли алкоголем. «Мы понимаем, что торговые объекты ставят задачу получать прибыль. В том числе от алкоголя. Но когда они получают прибыль, к сожалению, наше государство, общество сразу получает серьезные убытки», — сетует милиция. Рассказываем, что планируют сделать .

Вчера Трамп признал Иерусалим столицей Израиля — и вот почему это важно .

ПОПУЛЯРНОЕ

Прродолжаем следить за водителями из скандального автопарка Гродно — и вот что у них там происходит после того , как коллега прямо на маршруте бросился с моста в Неман. Даже мэр с ними встретился, а воз и ныне там.

Странная история из Могилева: полтора года назад женщина попала в психиатрическую больницу из-за послеродовой депрессии — и там вдруг выпрыгнула из окна. Едва выжила, а теперь добивается возбуждения уголовного дела за халатность медперсонала — мол, не уследили за ней -, снятия психиатрического диагноза и возвращения ей водительских прав (что с ее диагнозом невозможно).

А вот вам мнение нашего политического обозревателя Артема Шрайбмана об очередном обмене любезностями между НТВ и белорусскими госСМИ. Артем очень удивляется, что руководство идеологической машины в нашей стране за долгие годы информационных войн так ничему и не научилось — и вот почему .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Побывали на тренировке строителя и фитнес-модели — и это, черт побери, один человек! Когда на стройке появляется свободная минута, Максим не отдыхает, а берет рюкзак с кирпичами и приседает. Рабочие только переглядываются и обсуждают за спиной: «Зачем ему это надо?» Объясняем, зачем ! Кстати, Максим уверяет, что его спутница не должна быть с накачанным прессом: «Красивое тело можно создать, а вот мозги не вставишь. Могу влюбиться и в пышечку. Главное, чтобы человек был хороший».

Рассказываем вам счастливую историю семьи Стрига. Двенадцать лет назад они встретились в лагере для инвалидов. И с тех пор не перестают доказывать, что инвалидная коляска — это обстоятельство, которое никак не мешает любить друг друга. Смотрите, какие у них чудесные близняшки !





Сходили в один из столичных ломбардов, чтобы узнать, зачем белорусы сдают туда свои вещи . Вот Анатолий, например, — главный топограф в проектном институте. У него есть две подработки, но денег на семью все равно не хватает, поэтому мужчина принес в ломбард кофеварку. А Сергею нужно срочно уехать в Могилев на работу, но не хватает на билет — он решил заложить системный блок. Да, многие так живут.

Перед новогодними праздниками обязательно (!) прочтите, как «правильно пить» — и как много в этой среде мифов. Мы не сами все придумали — врачей-наркологов послушали .

Уже сегодня наша «Экономика на пальцах» расскажет, почему от биткоина надо бежать, как от чумы . Ага-а-а-а, не ожидали? Не пропустите!

Все новости среды, 6 декабря

Кстати. YouTube выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Найдите время полистать — вдруг что-то не видели .

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