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Брестская "Санта" собирается строить магазин в Могилеве: объявлено общественное обсуждение
07.12.2017 07:29 — Новости Общества | Tut.by
Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции торгового объекта на проспекте Димитрова в Могилеве
Участок, на котором «Санта» хочет построить магазин продовольственных товаров, находится в квартале многоэтажной жилой застройки. Сейчас территория площадью 0,42 га свободна от застройки и зеленых насаждений.
Магазин по проекту будет одноэтажным, «конфигурацией в плане близкой к прямоугольной». Торговая площадь составит 400 кв. м. В магазине помимо прочего будут выпекать свои хлебобулочные и кондитерские изделия, делать мясные и рыбные полуфабрикаты и др.
В проекте предусмотрены парковка, благоустройство прилегающей территории с установкой освещения, скамеек, урн.
Общественное обсуждение пройдет с 17 декабря, когда экспозицию проекта разместят в холле горисполкома, до 10 января 2018 года. Презентация проекта пройдет 19 декабря в 14.00 в каб. 320 горисполкома (улица Первомайская, 28а, 3-й этаж). Все детали обсуждения можно
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Магазин на 800 кв. м планируют построить на проспекте Димитрова.
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