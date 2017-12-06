Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции торгового объекта на проспекте Димитрова в Могилеве объявил горисполком . Магазин площадью 800 «квадратов» в районе домов №№ 64, 64А, 66 хочет строить брестская «Санта Ритейл».





«Санта Ритейл» — это розничное подразделение группы компаний «Санта» Александра Мошенского, основными активами которого являются «Савушкин продукт» и «Санта Бремор». В середине 2016 года «Санте» принадлежало 60 магазинов по всей Беларуси, из них около 40 — это Брест и Брестская область. Тогда же ритейлер заявлял о республиканской экспансии , так как на родине он уперся в потолок.

Участок, на котором «Санта» хочет построить магазин продовольственных товаров, находится в квартале многоэтажной жилой застройки. Сейчас территория площадью 0,42 га свободна от застройки и зеленых насаждений.

Магазин по проекту будет одноэтажным, «конфигурацией в плане близкой к прямоугольной». Торговая площадь составит 400 кв. м. В магазине помимо прочего будут выпекать свои хлебобулочные и кондитерские изделия, делать мясные и рыбные полуфабрикаты и др.

В проекте предусмотрены парковка, благоустройство прилегающей территории с установкой освещения, скамеек, урн.





Общественное обсуждение пройдет с 17 декабря, когда экспозицию проекта разместят в холле горисполкома, до 10 января 2018 года. Презентация проекта пройдет 19 декабря в 14.00 в каб. 320 горисполкома (улица Первомайская, 28а, 3-й этаж). Все детали обсуждения можно узнать тут или позвонить по телефонам: (8 0222) 42−26−32, 42−31−64.