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Первыми праздничное настроение для жителей и гостей города стали создавать в торговых объектах Копыльского райпо

07.12.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)  
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Витрины магазинов уже украшены новогодней атрибутикой. В торговых залах — сказочные персонажи, яркие гирлянды и мишура, снежинки и шары, наряжен главный символ праздника — новогодняя елка. Так, сотрудники магазина «Родны кут» по ул. Тимковичской украсили торговый зал еще в начале ноября. По словам заведующей магазином Светланы Лазук (на снимке), торговая сеть подготовлена к спросу покупателей. Уже сейчас магазин готов предложить им традиционную новогоднюю продукцию — шампанское и сладкие новогодние подарки.


На полках в ассортименте представлены сладкие наборы фабричного производства «Коммунарка» и «Спартак». Также каждая торговая точка Копыльского райпо формирует и реализует подарки по индивидуальному заказу как для детей, так и для взрослых. И самое главное, волшебную атмосферу праздника сотрудники торговли видят в улыбке. Ведь ничто не повышает настроение и не побуждает к покупкам так, как искренние эмоции.

Татьяна БОХАН

 
 
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Витрины магазинов уже украшены новогодней атрибутикой. В торговых залах — сказочные персонажи, яркие гирлянды и мишура, снежинки и шары, наряжен главный символ...

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