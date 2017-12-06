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Счастливая купюра вернулась к владельцу через 10 лет, вместе с кошельком
07.12.2017 08:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. В Швейцарии мужчина нашел свой кошелек с кредитными картами, документами и счастливой купюрой, который он потерял десять лет назад на стройке, сообщают местные СМИ.
В 2007 году эмигрант из Косово Петер Марку работал на стройке в швейцарской коммуне Херкинген. Там он и потерял кошелек, в котором были его документы, деньги, кредитные карты, и, самое главное, счастливая купюра в 20 франков, с которой он приехал из Косово в 1989 году.
Марку долго пытался найти кошелек, но ничего не вышло. Каково же было его удивление, когда несколько дней назад ему позвонил сотрудник почты и сказал, что нашел его кошелек.
В найденном кошельке, к удивлению владельца, сохранились все документы и деньги, в том числе счастливая банкнота.
"Швейцарцы очень честные люди", — сказал Марку.
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Эмигрант из Косово, работавший на стройке в Швейцарии, нашел свой кошелек и счастливую купюру, которые потерял 10 лет назад.
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