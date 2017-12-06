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"Сухой закон" по ночам и продажа с 21 года: МВД снова против алкоголя

07.12.2017 07:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Каждое четвертое преступление в стране совершается в состоянии алкогольного опьянения, а тяжелые, в том числе убийства и разбои, — в 70 — 80% процентах случаев. По мнению представителей МВД, эти цифры должны стать одним из самых убедительных аргументов в пользу того, что подходы к реализации спиртного в стране пора ужесточить.

"Сухой закон" по ночам и продажа с 21 года: МВД снова против алкоголя
Sputnik Беларусь / Александр Шурмелев
Опрос Sputnik: что думают минчане о продаже алкоголя с 21 года

Ведомство пригласило белорусов принять участие в обсуждении мер по ужесточению продажи алкоголя. Сейчас в МВД работают над проектом указа президента "О вопросах розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом", куда и войдут вынесенные на суд общественности предложения.

Так, в соответствии с ним появится единое время реализации алкогольной продукции — с 09:00 до 23:00. Для крупных торговых объектов, чьи площади больше 1 тысячи кв. м, станет обязательной торговля алкоголем в отдельных залах, чтобы исключить возможность случайной, спорадической покупки алкоголя.

Кроме того, среди предложений — увеличить возраст, когда можно купить алкоголь, с 18 лет до 21 года.

По данным ВОЗ Беларусь занимает второе место в мире по производству и употреблению алкоголя в расчете на душу населения — 15 литров на человека, уступая только Литве — 16 литров, обогнав Латвию — 13 литров, Россию и Польшу — по 12 литров.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД предложило белорусам обсудить меры ужесточения продажи алкогольных напитков - то, что они необходимы, по словам представителей ведомства уже ни у кого не...

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