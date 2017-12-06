Жильцы минского барака: боимся, могилевская трагедия может повториться

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Барак на Запорожской был признан непригодным для жизни еще в 2002 году. Постепенно всех жильцов из него расселили. И только одна семья — пенсионеров Карповичей, продолжает жить в пустом двухэтажном доме.



© Sputnik / Виктор Толочко Без воды, зато с грибами: как минчане живут в отселенном бараке

Sputnik рассказывал об этой истории , но после публикации прошел почти год, а пожилая пара Карпович продолжает жить в условиях, не только не пригодных для жизни, но и небезопасных.

Сразу же после публикации в Sputnik Галина Ивановна и Вячеслав Павлович стали снова обращаться во все инстанции с одной просьбой — переселить их из давно отселенного дома без удобств. Но — безрезультатно.

Из барака — в общежитие

Барак, в котором живут Карповичи, ветшает на глазах. Даже за тот год, что минул с предыдущей публикации, он стал выглядеть хуже: от фасада откалываются кирпичи и, как говорят пенсионеры, падают прямо на голову. Местами они рассыпались и превратились в пыль.

Соседские мальчишки разбили окна в пустующем жилье. Вдобавок в доме под полом треснула теплотрасса, отчего тепло "утекает" на улицу, а в квартире стариков царит невыносимый холод.

ЖЭС исправлять эти поломки не спешит, хотя коммуналку Карповичи платят исправно. И суммы часто немаленькие. Только за октябрь за квартиру без канализации и горячей воды семья заплатила 56 рублей.

Пенсионеры признаются, что об удобствах уже не думают. Больше волнуются о том, как бы остаться в живых в обветшалом доме. Когда произошла трагедия в Могилеве, где под обрушившейся плитой перекрытия в долгострое погибли дети, старики признаются, что стали часто задумываться — остался ли у барака запас прочности, не случится ли с ними такое?



© Sputnik / Виктор Толочко Пенсионеры Карповичи признаются, что давно потеряли надежду на то, что доведется пожить в нормальной квартире с удобствами

"Боимся, что и нас ждет такая участь", — взволнованно говорит Галина Ивановна.

И еще — недоумевают, почему после могилевской трагедии чиновники пообещали проверить все старые дома, а в их отселенный барак так и не заглянули.

Почти год Карповичи продолжают обивать пороги чиновников с просьбой переселить их в жилье получше. Но все без толку, вздыхают пенсионеры.

Галина Ивановна рассказывает, что в феврале предприняла попытку обратиться в администрацию Партизанского района, но ее даже на прием к руководству не записали.

"Так и сказали: "Мы вам письменно ответим", — говорит пенсионерка.

Ответа от администрации Карповичи ждут до сих пор.

В администрации Партизанского района сообщили: обращения от пенсионеров были, и их вопрос продолжает рассматриваться.

Чиновники пояснили: дом считается непригодным для проживания, в соответствии с чем старикам дважды предлагалось временное жилье, но они сами отказались.



© Sputnik / Виктор Толочко Трещина, что проходит по потолку в комнате Карповичей, разорвала обои

"Минский тракторный завод предлагал общежитие по Кошевого, 30. Это комната в общежитии коридорного типа. И предлагалась комната в блоке. Но от обоих предложений отказались", — сообщил заместитель главы Павел Караневич.

Пообещали квартиру

Карповичи поясняют: общежитие им пытаются предлагать все последние годы. Но услышать, что у пожилых людей не то состояние здоровья, чтобы жить в рабочем общежитии, чиновники не хотят. Еще и упрекают, что те не соглашаются на "все удобства".

Галина Ивановна отмечает: у ее супруга, инвалида второй группы, есть заболевание нервной системы. Из-за волнений у Вячеслава Павловича скачет давление — часто приходиться вызывать "скорую". Особенно как о жилье с кем поговорит.

"Скажите, как нам, старикам, там жить? Разве там больше удобств? Это постоянный шум. Не секрет, что есть рабочие, которые выпивают и потом устраивают "концерты". Нам там будет сложно", — уверяет собеседница.

В двухэтажке Карповичи живут с 1975 года. Ордер на вселение в квартиру семье тогда выдавал исполком: дом находился на его балансе.

Кроме Галины Ивановны и Вячеслава Павловича, проработавших всю жизнь на Минском тракторном заводе, в доме жили сотрудники Моторного завода, Второго автобусного парка и строительных организаций. Всем жилье выдал исполком.

В 2002 году двухэтажку признали непригодной для жизни и передали на баланс Минского тракторного завода, говорят собеседники. В течение последующих двух лет из дома массово начали выселяться жильцы, успевшие построить квартиры. Тракторный завод предлагал льготные кредиты, но Карповичи на тот момент вышли на пенсию и не имели права претендовать на такое послабление. В результате оказались заложниками ситуации.

Старики предполагают, что у МТЗ, на чьем балансе продолжает находиться барак, нет свободного жилья. Отчего переселение невозможно.

Необычный оборот приобрела ситуация после обращения к заместителю председателя Мингорисполкома Виктору Лаптеву. Со стариками связались представители тракторного завода с обещанием предоставить однокомнатную квартиру на Щербакова, 17.



© Sputnik / Виктор Толочко Долгие годы старики отправляли письма в самые разные инстанции и даже в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (Швейцария)

"Это бывшее общежитие, которое переделали под квартиры. Но жильцы платят небольшую ежемесячную плату. Мы были согласны и на это", — признается Вячеслав Павлович.

На заводе сказали, что квартира освободится в августе, и посоветовали написать заявление, что и было сделано. В назначенный срок с пенсионерами никто не связался. А когда они позвонили сами, им популярно объяснили, что ничего им не светит.

"Сказали, что квартира предоставляется только тракторозаводцам, которые на данный момент работают. И мы тут вообще ни при чем", — говорит Галина Ивановна.

Вопрос открыт

Впрочем, потом было еще веселее. Супругам пришла бумага от завода о том, что дом без канализации и горячей воды собираются переводить в разряд… коммерческого жилья. Пенсионерам предложили подписать соглашение, и даже если они откажутся — сбор все равно придется платить.

Карповичи на соглашение не пошли. Говорят, что у них не та пенсия, чтобы "платить по 200 долларов в месяц". Хотя если бы им сдавали жилье по льготной цене, они бы согласились переехать.

"Но на заводе нам сказали, что никаких льготных цен", — говорит Галина Ивановна.

"Нас просто вязли за горло и прижали к стенке", — жалуется Вячеслав Павлович.

Если бы дом был признан аварийным, жильцов по закону должны были переселить в оперативном порядке, предложив им на выбор квартиру аналогичной площади или денежную компенсацию. Но в администрации отмечают: на сегодняшний момент барак признан непригодным для проживания.

"Есть критерии, по которым дом относят к тому или иному виду", — пояснили в администрации.



© Sputnik / Виктор Толочко Кирпичи барака просто рассыпаются на глазах

Между тем, известно немало примеров, когда людей переселяли и из более добротного жилья — когда земля под ним устраивала какого-то инвестора.

В администрации пообещали разобраться в ситуации. Сообщили, что сейчас стоит вопрос о передаче дома другой организации.

"Тракторный завод — это республиканская форма собственности. Для того, чтобы дом можно было передать в коммунальную, администрация обратилась в Минское городское жилищное хозяйство. Там будет определена организация, которой можно передать дом", — сообщил Павел Караневич.

Вместе с тем как скоро решится вопрос, в администрации не знают.

"Мы делим сейчас шкуру неубитого медведя. У них (Карповичей — Sputnik) квартира в собственности. Сейчас переселить и предоставить собственность аналогичную администрация не может, потому что у нас не предусмотрено законодательством. Им предлагается временно переселиться, а уже та организация, которая будет производить снос, их права и реализует", — добавил он.

Карповичи признаются, что скептически относятся к такому обещанию, поскольку переселения добиваются долгие годы. Обращались в высшие госинстанции, но вопрос постоянно спускался на районную администрацию. Дошли до ООН, но продолжать разбирательство не решились. Пенсионеры вздыхают и говорят, что будут снова писать в Администрацию президента.