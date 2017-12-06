Страсти по Иерусалиму: реакция мировых лидеров и Ближнего Востока

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля взбудоражило мир. Израиль назвал его "лучшим подарком к 70-летию", а на улицы Палестины вышли тысячи протестующих демонстрантов. Как отреагировали лидеры крупнейших стран на решение американского лидера – в обзоре Sputnik.

"Еврейский народ тысячи лет мечтал о городе"

Президент Израиля Реувен Ривлин назвал решение Дональда Трампа по поводу Иерусалима лучшим подарком к предстоящему 70-летию еврейского государства.



© AFP/ MANDEL NGAN Трамп сдержал предвыборное обещание признать Иерусалим столицей Израиля

Израильтяне будут отмечать юбилей весной будущего года. В нынешнем году страна праздновала другую круглую дату — 50-летие объединения Иерусалима под израильским контролем в результате войны 1967 года.

"После юбилея — спустя 50 лет с воссоединения города — настало время принести спокойствие в Иерусалим и увидеть расцвет надежды в столице Израиля — месте, куда стекаются паломники со всего мира. Тысячи лет еврейский народ смотрел на Иерусалим, молился и мечтал о городе", — сказал Ривлин.

ООН: мы сожалеем о таком решении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что альтернативы урегулирования ближневосточного конфликта по принципу существования "двух государств" нет. Генсек ООН заявил о готовности поддержать переговоры лидеров Израиля и Палестины

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать возвращение лидеров Израиля и Палестины к значимым переговорам и реализовать видение устойчивого мира для обоих народов", — сказал генсек ООН в специальном обращении в среду.

Мировые лидеры: посольства останутся в Тель-Авиве

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с Аббасом заявил, что "отвергает это решение и все его последствия".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не поддерживает заявления президента США Дональда Трампа по Иерусалиму, статус города должен быть определен в рамках концепции двух государств, сообщил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в своем микроблоге в Twitter.

"Канцлер Меркель относительно заявления Трампа об Иерусалиме: федеральное правительство не поддерживает такую позицию, потому что статус Иерусалима должен обсуждаться в рамках решения двух государств", — написал Зайберт.



© AFP/ JALAA MAREY Израиль пересаживает девушек на танки

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также завила, что не согласна с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, британское посольство останется в Тель-Авиве.

Британский премьер подчеркнула, что позиция Соединенного Королевства остается прежней: статус Иерусалима должен определиться в ходе переговоров израильтян и палестинцев, и в конечном итоге город должен стать общей столицей израильского и палестинского государств.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сожалеет о решении Трампа, которое принято в нарушение международного права и резолюций ООН. Он вновь подчеркнул, что вопрос статуса Иерусалима должен решаться в ходе диалога между Израилем и Палестиной.

В свою очередь глава МИД Турции сказал, что Анкара осуждает решение США, это безответственный и противоречащий международному праву шаг.

МИД Ирана назвал решение Трампа по Иерусалиму нарушением резолюций ООН. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом США заявил, что решение Трампа о переводе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим негативно отразится на безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Правительство Мексики сообщило, что не намерено переносить свое посольство в Иерусалим.

"Решение без объяснения"

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас назвал заявление Трампа о переносе посольства в Иерусалим концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.

"Решение Трампа противоречит международным резолюциям и подрывает усилия по достижению мира в регионе, а также представляет собой заявление об отказе США от спонсорства в мирном процессе", — сказал Аббас.



© Sputnik/ Радик Амиров Признание Иерусалима столицей Израиля приведет к конфликту

Безответственным считает решение Трампа и Саудовская Аравия, сообщает телеканал Al Arabiya.

Эр-Рияд считает, что решение США "не находит объяснения, безответственно и неоправданно", а также демонстрирует предубеждение по отношению к палестинцам. "Саудовская Аравия призывает администрацию США присмотреть свою позицию по Иерусалиму и переносу посольства", — отмечает телеканал.

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС вывело тысячи жителей палестинского анклава на демонстрации протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

ООН соберет внеочередное заседание Совбеза

Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с признанием США Иерусалима столицей Израиля состоится в пятницу, 8 декабря, сообщили РИА Новости в четверг в постпредстве Японии при ООН. Эта страна является действующим председателем СБ.

В среду во второй половине дня сразу восемь членов Совета безопасности — Боливия, Великобритания, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай, Франция и Швеция, запросили проведение срочной встречи Совета "в свете заявления президента США по статусу Иерусалима".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени и США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.