Сезон зимних развлечений на Августовском канале стартует 16 декабря

Сезон зимних развлечений на Августовском канале стартует с 16 декабря, сообщили БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.



Фото: Виталий Дернейко

Местом притяжения станет территория вокруг шлюза Домбровка. В домике смотрителя, где размещается музей Августовского канала, уже второй сезон свою зимнюю резиденцию открывает Дед Мороз. «Встретит гостей не только главный зимний волшебник со Снегурочкой, но и символы года уходящего и года будущего: Петух и Желтая собака. Будет интересно прогуляться по резиденции и окрестностям детям и взрослым», — уверены в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Рядом со шлюзом расположена аллея пор года, где горит, например, костер весны, в котором сгорают все страхи, невзгоды и неприятности. На качелях лета можно перенестись с теплую пору году, а на арке осени оставить листочки с пожеланиями.

«Вырастет» в районе канала и дерево добра, на нем и в специальной книжке можно оставлять свои желания и послания Деду Морозу. Всех посетителей попросят отметиться на специальной карте. А самые активные гости попробуют себя в традиционных забавах: забегах с коромыслом или ухватом, прыжках в мешке. Можно будет собрать свою команду и сразиться в уникальную разновидность хоккея: в этом сезоне на Августовском канале клюшки решили заменить на метелки.

После активных развлечений гостям предложат горячий чай и блины. Будут доступны для желающих дегустация традиционных региональных блюд, мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и по народным танцам.

Резиденция будет открыта для групповых и индивидуальных туристов. Это не единственная усадьба Деда Мороза на территории Гродненской области. Свою зимнюю резиденцию новогодний волшебник уже открыл на уникальном озере Свитязь в Новогрудском районе. А на краю Налибокской пущи рядом с деревней Залейки в Ивьевском районе поселился его родной брат — Дед Зимник со своей Бабой Завирухой.