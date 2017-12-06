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В Лунинецком районе лесхозы получат беспилотники
07.12.2017 10:14 — Новости Общества | Tut.by
В лесхозах Лунинецкого района поступят беспилотники, которые будут обследовать лесные территории после стихийных бедствий.
Дрон также поможет при обнаружении леса, поврежденного вершинным короедом и для обследования насаждений после ветровалов и буреломов, рассказали в Лунинецком лесхозе.
Запускать беспилотную технику планируют уже в следующем году.
Напомним, над Лунинцем действует зона запрета полетов беспилотных летательных аппаратов на высоте выше 100 метров. В лесхозе отмечают, что допускаемой высоты хватит, чтобы оперативнее и качественнее выполнять свою работу.
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Дрон также поможет при обнаружении леса, поврежденного вершинным короедом.
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