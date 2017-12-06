В Лунинецком районе лесхозы получат беспилотники

В лесхозах Лунинецкого района поступят беспилотники, которые будут обследовать лесные территории после стихийных бедствий.



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Дрон также поможет при обнаружении леса, поврежденного вершинным короедом и для обследования насаждений после ветровалов и буреломов, рассказали в Лунинецком лесхозе.

Запускать беспилотную технику планируют уже в следующем году.

Напомним, над Лунинцем действует зона запрета полетов беспилотных летательных аппаратов на высоте выше 100 метров. В лесхозе отмечают, что допускаемой высоты хватит, чтобы оперативнее и качественнее выполнять свою работу.