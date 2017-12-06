﻿ В Лунинецком районе лесхозы получат беспилотники. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лунинецком районе лесхозы получат беспилотники

07.12.2017 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В лесхозах Лунинецкого района поступят беспилотники, которые будут обследовать лесные территории после стихийных бедствий.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Дрон также поможет при обнаружении леса, поврежденного вершинным короедом и для обследования насаждений после ветровалов и буреломов, рассказали в Лунинецком лесхозе.

Запускать беспилотную технику планируют уже в следующем году.

Напомним, над Лунинцем действует зона запрета полетов беспилотных летательных аппаратов на высоте выше 100 метров. В лесхозе отмечают, что допускаемой высоты хватит, чтобы оперативнее и качественнее выполнять свою работу.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дрон также поможет при обнаружении леса, поврежденного вершинным короедом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сезон зимних развлечений на Августовском канале стартует 16 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика