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Фотофакт: в Витебске собрали центральную елку, осталось украсить

07.12.2017 10:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ВИТЕБСК, 7 дек — Sputnik. Витебский Зеленхоз собрал праздничное дерево раньше срока и передал его Горсвету, который оформит елку и зажжет на ней иллюминацию.

Фотофакт: в Витебске собрали центральную елку, осталось украсить
© Sputnik / Виктор Толочко
Чем украсят главную елку страны в 2017 году

Устанавливать елку на площади Победы начали 21 ноября, в ее монтаже и запуске принимают участие несколько коммунальных служб: от Тепловых сетей до Горсвета. Дерево должно получиться высотой около 35 метров. В витебском Зеленхозе пояснили, что елку, как правило, собирают по одному и тому же образцу, а все изменения в ее образе зависят исключительно от представителей Горсвета, который каждый раз старается придумать для ее украшения новый дизайн.

Фотофакт: в Витебске собрали центральную елку, осталось украсить
© Sputnik/ Павел Вур
Елку на площади Победы в Витебске уже собрали

"Мы используем, в основном, старую иллюминацию, которую частично придется отремонтировать. Из новых же украшений в этом году будут только так называемые "светящиеся падающие сосульки" и светящиеся шары. К сожалению, больше ничего нового не предвидится, — деньги, выделенные на новогоднюю иллюминацию, в этом году  ограничены, и поскольку мы лишь исполнители, а заказчик — город, то и финансирование на праздник берется из его бюджета", — сообщили Sputnik в витебском Горсвете.

Сотрудники предприятия объяснили, что отвечают, в основном, за центр города и общую подсветку, а украшение каждого района полностью зависит от местных исполкомов.

Фотофакт: в Витебске собрали центральную елку, осталось украсить
© Sputnik/ Павел Вур
Праздничную елку еще не нарядили, а к ней уже спешат горожане

"В большинстве случаев мы сами продумываем иллюминацию, но не всю. Поскольку на нее выделяются деньги из бюджета, мы заказываем проект, в разработке которого участвуют профессиональные дизайнеры. Но каждый раз, по мере сил, стараемся украсить город интересно и создать у людей праздничное настроение. И очень надеемся, что в этом году елка порадует горожан", — сказали представители Горсвета.

Зажечь праздничную иллюминацию в Витебске планируют 22 декабря, как раз в день парада Дедов Морозов. Она будет украшать город до 14 января.

 
Теги: Витебск
 
 
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Из-за непростой финансовой ситуации на городской елке практически не будет новых украшений - постараются обойтись старыми запасами.

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