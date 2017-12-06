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Еще на двух станциях минского метро появятся турникеты для оплаты проезда банковской картой

07.12.2017 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Оплатить проезд с помощью бесконтактной банковской карты Visa payWave скоро можно будет еще на двух станциях метро, сообщил агентству «Минск-Новости» директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.


Фото предоставлено компанией Visa

Первый брендированный турникет с возможностью приема бесконтактных банковских карт Visa payWave установили на станции «Площадь Ленина» (вход со стороны ТЦ «Столица») в сентябре. Устройство работает в тестовом режиме.

— Первые итоги его эксплуатации планируем подвести к концу декабря, — рассказал Шкуратов. — Предварительные результаты испытаний, насколько я знаю, положительные. Сейчас прорабатывается вопрос о распространении такой практики оплаты проезда и на другие станции метро. В первую очередь планируется установить по одному турникету с возможностью приема бесконтактных банковских карт Visa payWave на таких «густонаселенных» станциях, как «Каменная Горка» и «Площадь Якуба Коласа». Пассажирам сообщат, когда там появится соответствующее оборудование. О более далеких перспективах развития системы пока говорить рано.

Система оплаты проезда с помощью банковской карты непосредственно на турникете работает так: нужно поднести к считывающему устройству карту Visa payWave или гаджет, поддерживающий NFC-технологию, после чего списывается стоимость разовой поездки (в данном случае — жетона). Операция занимает меньше секунды.

По данным службы движения ГП «Минский метрополитен», около 35% пассажиров подземки пользуются жетонами. У обладателей соответствующих банковских карточек теперь есть возможность не стоять за ними в очереди.

— Через турникет, на котором проезд оплачивается с помощью бесконтактной технологии Visa payWave, проходят примерно 40−50 человек в день, — рассказал начальник службы движения ГП «Минский метрополитен» Игорь Дадалко. — Для единственного турникета, работающего в тестовом режиме, это немало. Кстати, по информации представителей платежной системы Visa, на нем часто применяются карточки, выданные в Италии, США, Китае и других государствах. А значит, этой услугой пользуется немало иностранцев. Им так удобнее оплачивать проезд: не надо объяснять кассирам, чего они хотят.

Минск стал третьим городом в СНГ после Киева и Москвы, где в транспорте начали реализовывать такую технологию оплаты. Она действует в 20 городах мира.

 
Теги: Минск
 
 
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