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В Городокском районе спасли лебедя, вмерзшего в лед
07.12.2017 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Городокские спасатели освободили лебедя, который замерз во льду на озере Селище,
Тревогу забили местные жители, они же и позвонили спасателям. Сельчане рассказали, что птица, вмерзшая в лед, мучается на озере уже около недели. Освободить ее сами люди не смогли: лед на водоеме еще не крепкий.
Работники МЧС справились с проблемой за считанные минуты. Передвигаясь по пруду и ломая лед, один из спасателей пригнал истощенного лебедя к берегу. Здесь птицу и поймали его коллеги.
Лебедя передали в Витебский зоопарк.
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Птица мучилась на озере около недели.
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