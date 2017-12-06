В Городокском районе спасли лебедя, вмерзшего в лед

Городокские спасатели освободили лебедя, который замерз во льду на озере Селище, сообщает МЧС.





Тревогу забили местные жители, они же и позвонили спасателям. Сельчане рассказали, что птица, вмерзшая в лед, мучается на озере уже около недели. Освободить ее сами люди не смогли: лед на водоеме еще не крепкий.

Работники МЧС справились с проблемой за считанные минуты. Передвигаясь по пруду и ломая лед, один из спасателей пригнал истощенного лебедя к берегу. Здесь птицу и поймали его коллеги.

Лебедя передали в Витебский зоопарк.