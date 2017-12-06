Forbes: самым высокооплачиваемым музыкантом года стал рэпер Пафф Дэдди

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Американский рэпер Шон Коумз, известный как Пафф Дэдди или Дидди, возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов в 2017 году по версии журнала Forbes, сообщило издание на своем сайте .



© REUTERS/ Albert Gea Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

По данным издания, Дидди заработал в этом году 130 миллионов долларов. Значительную часть заработков составили суммы, не связанные непосредственно с музыкой: это доходы от контракта с производителями водки Ciroc и продажа доли в модной линии одежды Sean John (около 70 миллионов).

"Я начал заниматься бизнесом в возрасте 12 лет, предлагая газеты, работая в туалетных комнатах бензозаправочных станций или даже выполняя работу танцовщика или стилиста. Что только я ни сделал, чтобы приблизиться к отрасли шоу-бизнеса", — сказал Дидди Forbes в начале этого года. И, как отметило издание, цель была достигнута.

Второе место в рейтинге занимает Бейонсе с 105 миллионами долларов. Ее мировое турне, которое завершилось в конце 2016 года, собрало четверть миллиарда долларов, сообщает издание.

Тройку лидеров с 94 миллионами долларов завершает канадский хип-хоп певец Дрейк. Он также стал самым просматриваемым музыкантом в интернете.

Рейтинг Forbes: узнай певицу по доходам >>

Как отмечает Forbes, основную часть доходов музыкантов, как правило, составляют гастроли: из 25 самых высокооплачиваемых музыкантов мира только Тейлор Свифт (№17 в рейтинге с 44 миллионами долларов) и Jay-Z (№19 с 42 миллионами долларов) не имели большого количества концертов во время периода подсчета доходов.

Напомним, что эксперты, которые анализируют доходы исполнителей, берут для этого период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года и не учитывают отчисления агентам, менеджерам и адвокатам.

Интересные факты

Несмотря на то, что на втором месте по доходам стоит Бейонсе, в топе-25 самых высокооплачиваемых музыкантов всего пять женщин, отмечает издание.

При этом четверо из пяти лучших исполнителей — это певцы с темным цветом кожи.

Разница в возрасте вошедших в рейтинг звезд составляет более 50 лет. Самый младший — 23-летний Джастин Бибер (7-е место и 83,5 миллиона долларов), самый старший — 75-летний Пол Маккартни (13-место и 54 миллиона).