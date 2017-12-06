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В долгострое на Терешковой в Витебске откроется дискаунтер "Копеечка"

07.12.2017 10:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске превратится в очередной торговый центр">здании-долгострое на пересечении улиц Терешковой и «Правды» в Витебске откроется магазин «Копеечка».


Напомним, строительство этого объекта переодически замораживалось. В 1989 году здесь хотели открыть магазин товаров для охоты и рыбалки «Дары леса». Позже здание превратилось в склад для ОАО «Витебскмясомолпром». У владельцев была мысль открыть тут ресторан «Тарас на Парнасе». Затем на крыше здания появилась вывеска «Олимп» — так должен был называться административно-тороговый центр.

В итоге сегодняшний владелец постройки — предприятие «МегаЕвротекс», сделало тут реконструкцию и сдало помещение в аренду ЗАО «Доброном», которое и откроет дискаунтер «Копеечка».

По словам заместителя регионального управляющего ЗАО «Доброном» по Витебской области Анны Сухих, торжественное открытие «Копеечки» запланировано на 8 декабря, 16.00. В Витебске это уже восьмой дискаунтер этой торговой сети.

 
Теги: Витебск
 
 
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Торжественное открытие "Копеечки" запланировано на 8 декабря.

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