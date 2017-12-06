В Витебске превратится в очередной торговый центр">здании-долгострое на пересечении улиц Терешковой и «Правды» в Витебске откроется магазин «Копеечка».





Напомним, строительство этого объекта переодически замораживалось. В 1989 году здесь хотели открыть магазин товаров для охоты и рыбалки «Дары леса». Позже здание превратилось в склад для ОАО «Витебскмясомолпром». У владельцев была мысль открыть тут ресторан «Тарас на Парнасе». Затем на крыше здания появилась вывеска «Олимп» — так должен был называться административно-тороговый центр.

В итоге сегодняшний владелец постройки — предприятие «МегаЕвротекс», сделало тут реконструкцию и сдало помещение в аренду ЗАО «Доброном», которое и откроет дискаунтер «Копеечка».

По словам заместителя регионального управляющего ЗАО «Доброном» по Витебской области Анны Сухих, торжественное открытие «Копеечки» запланировано на 8 декабря, 16.00. В Витебске это уже восьмой дискаунтер этой торговой сети.