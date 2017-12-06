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Жителю Барановичей дали штраф за пост в соцсетях, "высмеивающий фашизм"
07.12.2017 10:53 — Новости Общества | Tut.by
5 декабря суд Барановичского района и г. Барановичи 5 декабря рассмотрел административное дело по обвинению социального активиста Ильи Сенько в публичном демонстрировании нацистской символики,
В суде активист признал факт размещения фотографий в социальной сети ВКонтакте, однако вины своей не признал. Он отметил, что при помощи фотографий не распространял нацистскую символику, а высмеивал фашизм.
Однако, судья не приняла доводы Ильи Сенько к сведению, сославшись на то, что достаточно самого факта размещения фашисткой символики, чтобы привлечь его к ответственности.
Недолго разбираясь, суд вынес решение о привлечении Ильи Сенько к ответственности в виде штрафа в пять базовых величин (115 рублей), а также постановил конфисковать компьютерный жесткий диск, изъятый при обыске.
Молодой человек считает, что это административное дело связано с его задержанием 10 октября вместе с российским философом и исследователем анархизма Петром Рябовым. В тот день ученый возвращался в Россию после сорванной милицией лекции в Гродно. Лектора задержали в Барановичах вместе с сопровождавшим его Ильей Сенько. Ночь молодой человек провел в изоляторе, а утром был доставлен в суд. Его обвиняли в «мелком хулиганстве». Однако административное дело прекратили «за отсутствием события правонарушения». Лектору повезло меньше. Его признали виновным в мелком хулиганстве, распространении экстремистских материалов и
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Парень получил 115 рублей штрафа и лишился жестского диска.
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