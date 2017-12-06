ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жителю Барановичей дали штраф за пост в соцсетях, "высмеивающий фашизм"

07.12.2017 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

5 декабря суд Барановичского района и г. Барановичи 5 декабря рассмотрел административное дело по обвинению социального активиста Ильи Сенько в публичном демонстрировании нацистской символики, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

В суде активист признал факт размещения фотографий в социальной сети ВКонтакте, однако вины своей не признал. Он отметил, что при помощи фотографий не распространял нацистскую символику, а высмеивал фашизм.

Однако, судья не приняла доводы Ильи Сенько к сведению, сославшись на то, что достаточно самого факта размещения фашисткой символики, чтобы привлечь его к ответственности.

Недолго разбираясь, суд вынес решение о привлечении Ильи Сенько к ответственности в виде штрафа в пять базовых величин (115 рублей), а также постановил конфисковать компьютерный жесткий диск, изъятый при обыске.

Молодой человек считает, что это административное дело связано с его задержанием 10 октября вместе с российским философом и исследователем анархизма Петром Рябовым. В тот день ученый возвращался в Россию после сорванной милицией лекции в Гродно. Лектора задержали в Барановичах вместе с сопровождавшим его Ильей Сенько. Ночь молодой человек провел в изоляторе, а утром был доставлен в суд. Его обвиняли в «мелком хулиганстве». Однако административное дело прекратили «за отсутствием события правонарушения». Лектору повезло меньше. Его признали виновным в мелком хулиганстве, распространении экстремистских материалов и дали 6 суток ареста.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень получил 115 рублей штрафа и лишился жестского диска.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Forbes: самым высокооплачиваемым музыкантом года стал рэпер Пафф Дэдди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика