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Новый мост в Березинском биосферном заповеднике связал Борисовский и Докшицкий районы
07.12.2017 11:04 — Новости Общества | Tut.by
Новый мост открылся в Березинском биосферном заповеднике в районе урочища Броды,
Мост связывает Борисовский район Минской и Докшицкий район Витебской областей, в частности, — близлежащие деревни Броды и Крайцы.
Для научных сотрудников заповедника через мост лежит ближайший путь сообщения к дикому стаду зубров. А для посетителей — это еще один вариант въезда в заповедник.
Ранее на этом месте находился мост, но ради безопасности он использовался только как пешеходный.
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Новый мост открылся в Березинском биосферном заповеднике в районе урочища Броды
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