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Новый мост в Березинском биосферном заповеднике связал Борисовский и Докшицкий районы

07.12.2017 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Новый мост открылся в Березинском биосферном заповеднике в районе урочища Броды, сообщили в Березинском биосферном заповеднике.


Мост связывает Борисовский район Минской и Докшицкий район Витебской областей, в частности, — близлежащие деревни Броды и Крайцы.

Для научных сотрудников заповедника через мост лежит ближайший путь сообщения к дикому стаду зубров. А для посетителей — это еще один вариант въезда в заповедник.

Ранее на этом месте находился мост, но ради безопасности он использовался только как пешеходный.

 
 
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Новый мост открылся в Березинском биосферном заповеднике в районе урочища Броды

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