Новый мост в Березинском биосферном заповеднике связал Борисовский и Докшицкий районы

Новый мост открылся в Березинском биосферном заповеднике в районе урочища Броды, сообщили в Березинском биосферном заповеднике.





Мост связывает Борисовский район Минской и Докшицкий район Витебской областей, в частности, — близлежащие деревни Броды и Крайцы.

Для научных сотрудников заповедника через мост лежит ближайший путь сообщения к дикому стаду зубров. А для посетителей — это еще один вариант въезда в заповедник.

Ранее на этом месте находился мост, но ради безопасности он использовался только как пешеходный.