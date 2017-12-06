7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Ученые, прославившие Беларусь" будет презентована во время II Съезда ученых 12-13 декабря, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Президиума НАН Сергей Чижик, передает корреспондент БЕЛТА.

"К съезду мы выпустили уникальное издание - книгу "Ученые, прославившие Беларусь". В ней рассказывается о более чем 150 выдающихся деятелях науки. Книга будет презентована во время II Съезда ученых Беларуси и, надеюсь, будет замечена в обществе", - сказал Сергей Чижик.

В съезде примут участие около 2,6 тыс. человек, из них примерно 500 - зарубежные гости. В первый день работы форума делегаты и приглашенные будут работать по 9 секциям, посвященным основным направлениям развития науки и международному сотрудничеству. Работа секций будет проходить в организациях НАН и других министерств и ведомств. На каждой из секций будет организована своя тематическая экспозиция. А во время пленарного заседания 13 декабря будет открыта обобщенная межведомственная выставка из 8 кластеров, связанных с важнейшими задачами белорусской науки, соответствующими мировым трендам развития технологий (IT-сфера, искусственный интеллект, электротранспорт, беспилотники, химические технологии, биотехнологии и др.).

Ключевым документом, который будет вынесен на II Съезд ученых Беларуси, станет проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040" . В настоящее время проект проходит общественное обсуждение.

Проведение съезда станет итоговым мероприятием Года науки. На форуме будут определены основные и наиболее актуальные задачи и направления развития научной сферы, имеющие долгосрочный характер, в том числе расширение международного научно-технического сотрудничества и интеграция отечественной науки в мировое научное пространство, выработаны концепция долгосрочной научно-инновационной безопасности страны и генеральная стратегия развития и повышения роли отечественной науки в экономике, ее взаимодействия с реальным сектором, формирования эффективной национальной инновационной системы и поступательной реализации модели экономики знаний в Беларуси.-0-