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Мокрый снег и до плюс 6 градусов будет в Беларуси 8 декабря

07.12.2017 12:17 — Новости Общества | БелТА  
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Мокрый снег и до плюс 6 градусов будет в Беларуси 8 декабря
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 6 градусов выше нуля и мокрый снег ожидаются в Беларуси 8 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по северо-западу Беларуси прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь). В некоторых районах возможен туман, гололед, на дорогах - гололедица. Ветер ожидается южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1. Днем будет от нуля до плюс 6 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 6 градусов выше нуля и мокрый снег ожидаются в Беларуси 8 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по...

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