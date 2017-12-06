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"Белавиа" получила низший бал за сервис в российском небе в рейтинге агентства "Авиапорт"
07.12.2017 12:29 — Новости Общества | Tut.by
«Белавиа» набрала только один балл из пяти возможных в рейтинге
В исследовании агентства „Авиапорт“ в 2017 году участвовали 12 российских и восемь иностранных авиакомпаний, которые выполняют регулярные полеты в российские города. Эксперты три месяца летали самолетами авиакомпаний и оценивали их сервис по 150 параметрам. Потом перевозчикам присвоили оценку — от одной до пяти „звезд“.
„Белавиа“ за сервис получила только один балл. Столько же — у авиакомпаний „Азимут“,"Нордстар», «Северный ветер», «ВИМ-АВИА». Эксперты «Авиапорт» уточняют, что летали на «ВИМ-АВИА» только один раз, провести полное исследование не успели — перевозчик отменил запланированные рейсы).
Плюсов в сервисе белорусского авиаперевозчика эксперты «не обнаружили», а минусы назвали такие: «Пассажиры не могут использовать электронные устройства на взлете и снижении/посадке; некомфортные кресла с небольшим шагом в салонах ВС Boeing 737−500 и Embraer E195; ручная кладь массой не более 8 кг; неудобный сайт, на котором работает только переадресация просмотра бронирования на ресурсе Sabre».
Лучшими по сервису в российском рейтинге стали авиакомпании Emirates (5 баллов), (2016), Turkish Airlines (4,5 балла), «Аэрофлот — российские авиалинии», Air France и
Во время тестовых полетов эксперты оценивали сервис по 150 параметрам. Среди них — удобство и информативность сайта, работа колл-центра, удобство бронирования и регистрации на рейс, работа персонала на борту, удобство и чистота оборудования в салоне, привлекательность системы развлечений, дополнительные услуги в полете.
Напомним, что в начале 2017 года российский журнал
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"Белавиа" набрала только один балл из пяти возможных в рейтинге "Сервис в российском небе - 2017″. Отраслевое агентство "Авиапорт" представило результаты...
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