«Белавиа» набрала только один балл из пяти возможных в рейтинге «Сервис в российском небе — 2017″ . Отраслевое агентство „Авиапорт“ представило результаты исследования авиаперевозчиков.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В исследовании агентства „Авиапорт“ в 2017 году участвовали 12 российских и восемь иностранных авиакомпаний, которые выполняют регулярные полеты в российские города. Эксперты три месяца летали самолетами авиакомпаний и оценивали их сервис по 150 параметрам. Потом перевозчикам присвоили оценку — от одной до пяти „звезд“.

„Белавиа“ за сервис получила только один балл. Столько же — у авиакомпаний „Азимут“,"Нордстар», «Северный ветер», «ВИМ-АВИА». Эксперты «Авиапорт» уточняют, что летали на «ВИМ-АВИА» только один раз, провести полное исследование не успели — перевозчик отменил запланированные рейсы).

Плюсов в сервисе белорусского авиаперевозчика эксперты «не обнаружили», а минусы назвали такие: «Пассажиры не могут использовать электронные устройства на взлете и снижении/посадке; некомфортные кресла с небольшим шагом в салонах ВС Boeing 737−500 и Embraer E195; ручная кладь массой не более 8 кг; неудобный сайт, на котором работает только переадресация просмотра бронирования на ресурсе Sabre».

Лучшими по сервису в российском рейтинге стали авиакомпании Emirates (5 баллов), (2016), Turkish Airlines (4,5 балла), «Аэрофлот — российские авиалинии», Air France и

Lufthansa (4 балла).

Во время тестовых полетов эксперты оценивали сервис по 150 параметрам. Среди них — удобство и информативность сайта, работа колл-центра, удобство бронирования и регистрации на рейс, работа персонала на борту, удобство и чистота оборудования в салоне, привлекательность системы развлечений, дополнительные услуги в полете.

Напомним, что в начале 2017 года российский журнал Forbes публиковал свой рейтинг авиакомпаний (по соотношению цена-качество). В нем «Белавиа» оказалась на втором месте среди иностранных перевозчиков в России. Первое место заняла авиакомпания Emirates.