ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белавиа" получила низший бал за сервис в российском небе в рейтинге агентства "Авиапорт"

07.12.2017 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Белавиа» набрала только один балл из пяти возможных в рейтинге «Сервис в российском небе — 2017″. Отраслевое агентство „Авиапорт“ представило результаты исследования авиаперевозчиков.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В исследовании агентства „Авиапорт“ в 2017 году участвовали 12 российских и восемь иностранных авиакомпаний, которые выполняют регулярные полеты в российские города. Эксперты три месяца летали самолетами авиакомпаний и оценивали их сервис по 150 параметрам. Потом перевозчикам присвоили оценку — от одной до пяти „звезд“.

„Белавиа“ за сервис получила только один балл. Столько же — у авиакомпаний „Азимут“,"Нордстар», «Северный ветер», «ВИМ-АВИА». Эксперты «Авиапорт» уточняют, что летали на «ВИМ-АВИА» только один раз, провести полное исследование не успели — перевозчик отменил запланированные рейсы).

Плюсов в сервисе белорусского авиаперевозчика эксперты «не обнаружили», а минусы назвали такие: «Пассажиры не могут использовать электронные устройства на взлете и снижении/посадке; некомфортные кресла с небольшим шагом в салонах ВС Boeing 737−500 и Embraer E195; ручная кладь массой не более 8 кг; неудобный сайт, на котором работает только переадресация просмотра бронирования на ресурсе Sabre».

Лучшими по сервису в российском рейтинге стали авиакомпании Emirates (5 баллов), (2016), Turkish Airlines (4,5 балла), «Аэрофлот — российские авиалинии», Air France и
Lufthansa (4 балла).

Во время тестовых полетов эксперты оценивали сервис по 150 параметрам. Среди них — удобство и информативность сайта, работа колл-центра, удобство бронирования и регистрации на рейс, работа персонала на борту, удобство и чистота оборудования в салоне, привлекательность системы развлечений, дополнительные услуги в полете.

Напомним, что в начале 2017 года российский журнал Forbes публиковал свой рейтинг авиакомпаний (по соотношению цена-качество). В нем «Белавиа» оказалась на втором месте среди иностранных перевозчиков в России. Первое место заняла авиакомпания Emirates.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Белавиа" набрала только один балл из пяти возможных в рейтинге "Сервис в российском небе - 2017″. Отраслевое агентство "Авиапорт" представило результаты...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мокрый снег и до плюс 6 градусов будет в Беларуси 8 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика