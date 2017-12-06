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Под Минском задержали россиянина с пакетом психотропов на 60 тысяч долларов

07.12.2017 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минской области за оборот особо опасного психотропа альфа-PVP задержаны пятеро человек. Только у одного из них изъято более килограмма вещества стоимостью около 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Первоначально оперативники вышли на мелких дилеров, которые забирали «закладки» от поставщика по 200 граммов, а потом фасовали на мелкие дозы потребителям.

«По имеющейся информации установлено, что в роли поставщика выступал 27-летний гражданин России. Непосредственно он ввозил наркотик на территорию страны и закладывал его мелким курьерам в Минском районе», — рассказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Олег Сильвестрович.

Мужчину задерживала милиция при силовой поддержке СОБРа. В пакете при нем нашли более килограмма альфа-PVP стоимостью около 120 тысяч рублей (60 тысяч долларов в эквиваленте).


«При обыске квартиры у фигуранта обнаружили и неизвестного происхождения миксы, расфасованные по 5 граммов», — рассказывают в милиции. Всего изъято около 200 граммов.

Задержано 5 человек. На территории Минского района выявлено множество тайников и закладок с веществами.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 УК. Санкция статьи — от 8 до 15 лет лишения свободы.

 
 
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Мужчине, а также еще четверым фигурантам, грозит срок от 8 до 15 лет.

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