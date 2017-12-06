Лукашенко: Медцентр в Ждановичах не только для чиновников

В клиническом медицинском центре, который достраивается в деревне Ждановичи Минского района, должны обслуживаться как государственные служащие, так и обычные граждане. Этого Александр Лукашенко потребовал сегодня на совещании по вопросам медицинского обслуживания в строящемся учреждении здравоохранения, передает БЕЛТА .



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Глава государства отметил, что в обществе горячо обсуждается строительство под Минском клинического медицинского центра. «Я подчеркиваю: по обслуживанию нашего населения, не только, как пишут или рассуждают, чиновников или государственных служащих, хотя не без этого», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент рассказал, как принималось решение о строительство этого учреждения здравоохранения. «Как мне доложили еще прежние руководители Минского горисполкома, планировалось в Минске строительство огромной больницы из-за нехватки площадей. Стоимость этой больницы колебалась от 300 до 500 млн евро в зависимости от оборудования. Конечно, таких денег в государстве сегодня нет. Дешевле она обойтись и не могла, потому что сарай строить сегодня не только в Минске, но и в другом городе неприемлемо. Скупой платит дважды», — констатировал он.

Тогда главой государства было принято решение передать в собственность Минска Республиканский клинический медицинский центр, в котором всего обслуживается более 17 тыс. человек, в том числе около 6 тыс. госслужащих, и возвести небольшой, но современный медцентр.

«Мы, построив компактный, небольшой медицинский центр, сэкономили порядка 400 млн евро. Вот и вся конспирология этого вопроса. Мною было принято решение построить меньшую больницу, а эту огромную передать городу со всем оборудованием, персоналом (в основном он там останется). Не скрою: была поставлена задача на базе этого центра создать суперсовременную больницу, где будут отрабатываться новейшие технологии. Обслуживаться там будет 3−4 тыс. госслужащих, остальные — обычные граждане, с советских времен стоящие на учете люди, которые заслужили обслуживаться в подобном центре. Так во всех государствах принято», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заметил, что обслуживаться в новом клиническом медцентре граждане смогут также на платной основе. «Если тебя не устраивает обслуживание в какой-то минской больнице, ты можешь прийти, заплатить деньги (поскольку не по месту будешь обслуживаться) и обслужиться здесь. Что у нас мало богатых людей, которые сегодня готовы заплатить деньги и провести какие-то исследования, чтобы установить точный диагноз?» — задал риторический вопрос глава государства.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что никаких скрытых шагов при строительстве учреждения здравоохранения не было. «Это было мое решение, и я о нем не жалею. Мы сэкономили огромные деньги. Те, кто говорят, что это моя больница — слава богу, чтобы я и дальше так лечился, как лечусь до сих пор. Я по больницам не ходил и не хожу», — заявил он.

Что касается обслуживания в медцентре государственных служащих, президент напомнил, что сегодня отдельные поликлиники есть и у силовых структур. Эти учреждения сохранились еще с советских времен. «Это хорошие центры, действуют точно по такому же принципу: туда можно прийти и лечиться, если у тебя есть какие-то сомнения в больнице, к которой ты прикреплен. Еще раз подчеркиваю: это практика всех государств мира, — сказал глава государства. — И даже не в этом дело. Скажу прямо: я готов со всех вас пыль сдувать, а не только лечить, лишь бы вы только эффективно работали для государства. Еще такую больницу построим — только работайте честно, открыто и принципиально, чтобы государство процветало».

По словам Александра Лукашенко, подобные медицинские центры, которые будут передавать самые современные технологии в другие больницы и клиники, планируется открыть в каждой области. «Будем приглашать туда, если своих не хватает, врачей, самых перспективных и самых талантливых, которые бы научили наших лечить то, что мы не умеем. Да и к нам будут приезжать учиться, уже это делают», — добавил глава государства.

Президент поинтересовался, какова готовность строящегося в Ждановичах медицинского центра, как в нем будут оказываться услуги для населения, в том числе для лиц, имеющих заслуги перед государством. «Мы договаривались, что в этом году мы должны закончить объект и сдать его. Я хотел бы приехать и посмотреть на эту больницу, как она будет выглядеть», — отметил Александр Лукашенко.