Установлена личность женщины, найденной в реке Сож

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Установлена личность женщины, тело которой нашли в реке Сож в Гомеле, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.



© Sputnik / Виктор Толочко Тело неизвестной женщины обнаружили в реке Сож

Труп женщины в одежде был обнаружен 27 ноября в реке Сож без признаков насильственной смерти.

Пострадавшей оказалась гомельчанка 1950 года рождения. Близких родственников у нее не оказалось.

Сообщается, что личность женщины удалось установить благодаря обращению в УВД ее подруги, которая сообщила о пропаже. Погибшую опознал племянник.

В УВД сообщают, что причиной гибели женщины стало утопление. Пока устанавливается, находилась ли она в момент произошедшего в состоянии алкогольного опьянения.