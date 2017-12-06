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Установлена личность женщины, найденной в реке Сож
07.12.2017 12:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Установлена личность женщины, тело которой нашли в реке Сож в Гомеле, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Труп женщины в одежде был обнаружен 27 ноября в реке Сож без признаков насильственной смерти.
Пострадавшей оказалась гомельчанка 1950 года рождения. Близких родственников у нее не оказалось.
Сообщается, что личность женщины удалось установить благодаря обращению в УВД ее подруги, которая сообщила о пропаже. Погибшую опознал племянник.
В УВД сообщают, что причиной гибели женщины стало утопление. Пока устанавливается, находилась ли она в момент произошедшего в состоянии алкогольного опьянения.
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Труп погибшей был обнаружен 27 ноября без признаков насильственной смерти.
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