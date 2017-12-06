Плюс семь, сквозняки и орущее радио. Гомельчане пожаловались в ООН на условия в ИВС

Гомельчане подали жалобу в Комитет ООН по правам человека об "унижающем человеческое достоинство обращении в изоляторе временного содержания (ИВС) УВД Гомельского облисполкома". Экс-арестанты пожаловались на отсутствие в камерах горячей воды, душа и вентиляции, холод и сквозняки.





Шестеро гомельчан - Андрей Макаров, Владимир Кацора, Виктор Рубцов, Дмитрий Сабуров, Андрей Толчин и Артем Шапоров, отбывавшие весной каждый свои сроки за участие в мартовских акциях протестов против Декрета № 3, - решили обратиться в международную структуру после того, как их жалобы проигнорировали суд Советского района Гомеля, Гомельский областной суд и Верховный суд, сообщает правозащитный сайт «Гомельская вясна» .

В коллективной жалобе в КПЧ ООН гомельчане указали на "нарушение Республикой Беларусь статьи 10 Международного пакта о гражданских и политических правах (уважение достоинства, присущего человеческой личности) и статьи 14 пакта (отказ в правосудии)".

«Естественное освещение в камерах ИВС отсутствует, они круглосуточно, даже ночью во время сна, освещаются ярким искусственным светом, из-за чего глаза постоянно находятся в напряжении. В камерах было очень холодно: ночью около 7, днем 12−14 градусов по Цельсию, из окон и дверей постоянно дует сквозняк. Радио здесь включается круглосуточно и настолько громко, что мы были вынуждены закрывать уши», - вспоминает свои 12 суток ареста Владимир Кацора.

«Сотрудники ИВС отказались принять переданные мне продукты питания, сигареты, теплые вещи и средства личной гигиены, книги и личную почтовую корреспонденцию, поступающую в мой адрес, отдав все это мне только в день освобождения», — отметил Виктор Рубцов, отбывший здесь 14 суток ареста.

Андрей Толчин указал, что является человеком не курящим, однако на протяжении 8 суток ареста был вынужден дышать прокуренным воздухом рядом с постоянно курившим сокамерником. Ситуацию усугублял тот факт, что обязательные, не менее одного часа, ежедневные прогулки ему не предоставлялись.

Это не первый случай, когда граждане Беларуси поднимают на международном уровне вопросы об условиях содержания в ИВС. Как рассказал гомельский правозащитник Леонид Судаленко, в КПЧ ООН рассматриваются жалобы правозащитника Валентина Стефановича и активиста Егора Боброва, которые жалуются на условия содержания в ЦИП Минска.