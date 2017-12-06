Спать Пион любит на кровати, гулять — без поводка, а на обед — телячьи желудки. Пион — тот самый пес, которого летом волонтеры достали из скотомогильника в Логойском районе. С тех пор жизнь щенка сильно изменилась . Новую хозяйку собаки зовут Екатерина Бураковская. Они живут в Минске в уютной квартире на 16-ом этаже. TUT.BY сходил в гости к Кате и Пиончику, узнал, как они познакомились и подружились.



Екатерина и Пион. Фото: TUT.BY

— Когда у нас был Лимон (пес, который жил у Бураковских 17 лет. — Прим. TUT.BY), мы с мамой хотели взять еще одну собаку, — рассказывает Екатерина. — Пролистывали каталоги волонтеров, но нигде я не могла найти глаз, которые бы зацепили. А у Пиона во взгляде грусть, какая-то глубокая печаль. У Лимона тоже была непростая судьба. Когда мы его подобрали, в голове и шее насчитали 11 пневматических пуль. Предыдущий хозяин хотел сделать из него чучело. Шесть лет мы его лечили. И я смотрела и понимала: эти глаза я больше всего люблю. Такой же взгляд и у Пиона.

Взять себе Пиона сразу захотела Катина мама. Но, когда они пришли на встречу с волонтерами, пес сам подсел к дочке. Подсел и больше не отошел ни на шаг.