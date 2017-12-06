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"Он сам решил остаться со мной". Пес, которого летом спасли из скотомогильника, нашел хозяйку
07.12.2017 13:20 — Новости Общества | Tut.by
Спать Пион любит на кровати, гулять — без поводка, а на обед — телячьи желудки. Пион — тот самый пес, которого летом волонтеры
— Когда у нас был Лимон (пес, который жил у Бураковских 17 лет. — Прим. TUT.BY), мы с мамой хотели взять еще одну собаку, — рассказывает Екатерина. — Пролистывали каталоги волонтеров, но нигде я не могла найти глаз, которые бы зацепили. А у Пиона во взгляде грусть, какая-то глубокая печаль. У Лимона тоже была непростая судьба. Когда мы его подобрали, в голове и шее насчитали 11 пневматических пуль. Предыдущий хозяин хотел сделать из него чучело. Шесть лет мы его лечили. И я смотрела и понимала: эти глаза я больше всего люблю. Такой же взгляд и у Пиона.
Взять себе Пиона сразу захотела Катина мама. Но, когда они пришли на встречу с волонтерами, пес сам подсел к дочке. Подсел и больше не отошел ни на шаг.
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Пион - пес, которого летом волонтеры достали из скотомогильника. С тех пор его жизнь сильно изменилась. Новую хозяйку собаки зовут Катя. Они живут в уютной квартирке...
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