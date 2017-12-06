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Австралия ликует: в стране разрешены однополые браки

07.12.2017 13:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Австралия стала 26-й страной, которая легализовала однополые браки, сообщают мировые СМИ.

В четверг Палата представителей Австралийского парламента поддержала законопроект о легализации однополых браков. Всего несколько из 150 депутатов проголосовали против закона.

В Сенате голосование по этому законопроекту состоялось неделей ранее. Они также одобрили законопроект, за который поступило 43 голоса "за" и 12 — "против".

Решение парламента было встречено ликованием и аплодисментами, а также вызвало восторженные отзывы общественности.

​"Парламент Австралии сегодня принял закон, предусматривающий равенство в заключении брака в Австралии. Это по-настоящему исторический момент", — заявил генпрокурор страны Джордж Брандис.

​​"Настало время увеличению числа браков. Больше обязательств. Больше любви и уважения. Равенство при заключении брака было достигнуто", — написал в Twitter премьер-министр страны Малькольм Тернбулл.

Закон может быть ратифицирован в течение нескольких дней, после чего вступит в силу в установленную правительством дату или же по истечению 28 дней.

Члены сообщества ЛГБТ боролись за равенство в заключении брака в Австралии последние последних нескольких десятков лет.

Напомним, что в настоящее время однополые браки регистрируются более чем в 20 странах мира. Впервые они были признаны в 2001 году в Нидерландах. В октябре этого года однополые браки узаконили в Германии, в декабре — в Австрии.

 
Теги: Минск
 
 
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Легализацию однополых браков поддержали 62% жителей континента.

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