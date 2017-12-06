Австралия ликует: в стране разрешены однополые браки

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Австралия стала 26-й страной, которая легализовала однополые браки, сообщают мировые СМИ.

В четверг Палата представителей Австралийского парламента поддержала законопроект о легализации однополых браков. Всего несколько из 150 депутатов проголосовали против закона.

В Сенате голосование по этому законопроекту состоялось неделей ранее. Они также одобрили законопроект, за который поступило 43 голоса "за" и 12 — "против".

Решение парламента было встречено ликованием и аплодисментами, а также вызвало восторженные отзывы общественности.

​"Парламент Австралии сегодня принял закон, предусматривающий равенство в заключении брака в Австралии. Это по-настоящему исторический момент", — заявил генпрокурор страны Джордж Брандис.

It's time for more marriages.

More commitment.

More love.

More respect.

Marriage equality has passed! — Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) 7 декабря 2017 г.

​​"Настало время увеличению числа браков. Больше обязательств. Больше любви и уважения. Равенство при заключении брака было достигнуто", — написал в Twitter премьер-министр страны Малькольм Тернбулл.

Закон может быть ратифицирован в течение нескольких дней, после чего вступит в силу в установленную правительством дату или же по истечению 28 дней.

Члены сообщества ЛГБТ боролись за равенство в заключении брака в Австралии последние последних нескольких десятков лет.

Напомним, что в настоящее время однополые браки регистрируются более чем в 20 странах мира. Впервые они были признаны в 2001 году в Нидерландах. В октябре этого года однополые браки узаконили в Германии , в декабре — в Австрии .