Поликлиника на Вишневце откроется в конце декабря

Долгожданным новогодним подарком для жителей микрорайонов Вишневец и Южный города Гродно станет начало работы поликлиники № 7. 27 декабря, под занавес уходящего года, она начнет свою работу, а торжественное открытие намечено на 28 декабря.





В настоящий момент в медучреждении проходят последние подготовительные работы — установка и наладка оборудования, комплектация кадров. Новая поликлиника рассчитана на обеспечение медицинской помощью более 36 тысяч взрослых и порядка 15 тысяч детей, которые проживают в микрорайонах Южный и Вишневец. Пациенты взрослой поликлиники № 3 и детской поликлиники № 2, которые проживают в означенных районах, теперь всю медицинскую помощь будут получать ближе к дому, в новой поликлинике. Помимо педиатров в детском отделении поликлиники приём будут вести четыре узких специалиста: невролог, ЛОР, хирург и окулист.





Взрослые, кроме кабинета терапевта, смогут попасть на прием к врачам узкой специальности, а также пройти флюорографию, узи, эндоскопию и другие процедуры. Серьёзную нагрузку возьмет на себя также отделение женской консультации — здесь будет работать кабинет профилактики онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, а также будет возможно ведение беременности и текущее лечение. В настоящий момент идет формирование кадров новой поликлиники, в частности — среднего медицинского и обслуживающего персонала. Требуются медицинские сестры, санитарки, уборщики служебных помещений.

— Временные неудобства могут быть — за что я прошу прощения у населения заранее, поскольку будет перевозиться картотека из детской поликлиники второй, из третьей взрослой поликлиники, поэтому некая небольшая «чехарда» может иметь место. Но по согласованию главных врачей, первое время мы будем вести приём вне зависимости от того, где население может перепутать просто иногда участки. Поэтому все будут принимать всех, — рассказал главный врач поликлиники № 7 города Гродно Александр Кашуй.