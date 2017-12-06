У тренера по бодибилдингу изъяли стероидных препаратов на 80 тысяч долларов

У 23-летнего тренера по бодиболдингу в Минске изъяли тысячи упаковок стероидных и фармакологических препаратов на почти 80 тысяч долларов. По данным милиции, он торговал ими без соответствующего разрешения. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.





«В ходе осмотра склада, который молодой человек специально арендовал для хранения и реализации этих препаратов, оперативники изъяли 5663 упаковки с таблетками и 3093 ампул», — рассказали в ГУВД.

Общая стоимость изъятого составила более 162 тысяч рублей (примерно 80 тысяч долларов в эквиваленте). Милиция полагает, что минчанин привозил товар из России, а потом в столице продавал знакомым бодибилдерам.





В отношении минчанина составлен протокол за незаконную предпринимательскую деятельность — что влечет наказание штрафом в 2300 рублей.