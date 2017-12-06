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У тренера по бодибилдингу изъяли стероидных препаратов на 80 тысяч долларов
07.12.2017 13:43 — Новости Общества | Tut.by
У 23-летнего тренера по бодиболдингу в Минске изъяли тысячи упаковок стероидных и фармакологических препаратов на почти 80 тысяч долларов. По данным милиции, он торговал ими без соответствующего разрешения. Подробности
«В ходе осмотра склада, который молодой человек специально арендовал для хранения и реализации этих препаратов, оперативники изъяли 5663 упаковки с таблетками и 3093 ампул», — рассказали в ГУВД.
Общая стоимость изъятого составила более 162 тысяч рублей (примерно 80 тысяч долларов в эквиваленте). Милиция полагает, что минчанин привозил товар из России, а потом в столице продавал знакомым бодибилдерам.
В отношении минчанина составлен протокол за незаконную предпринимательскую деятельность — что влечет наказание штрафом в 2300 рублей.
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