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У тренера по бодибилдингу изъяли стероидных препаратов на 80 тысяч долларов

07.12.2017 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
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У 23-летнего тренера по бодиболдингу в Минске изъяли тысячи упаковок стероидных и фармакологических препаратов на почти 80 тысяч долларов. По данным милиции, он торговал ими без соответствующего разрешения. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


«В ходе осмотра склада, который молодой человек специально арендовал для хранения и реализации этих препаратов, оперативники изъяли 5663 упаковки с таблетками и 3093 ампул», — рассказали в ГУВД.

Общая стоимость изъятого составила более 162 тысяч рублей (примерно 80 тысяч долларов в эквиваленте). Милиция полагает, что минчанин привозил товар из России, а потом в столице продавал знакомым бодибилдерам.


В отношении минчанина составлен протокол за незаконную предпринимательскую деятельность — что влечет наказание штрафом в 2300 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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