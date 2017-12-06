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Каждая пятница в Гродно отныне будет "чистой"

07.12.2017 13:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродненский горисполком решил, что каждая пятница в городе будет «чистой» — и оранизовал еженедельный «День чистоты и порядка»: «в целях наведения и поддержания надлежащего санитарного состояния территории города, в том числе закрепленных за организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что это значит? Будем убирать город. Работы, которые рекомендовано производить, должны быть выбраны с учетом сезонных особенностей. Участие в еженедельной уборке города будут принимать организации и предприятия города на закрепленных за ними территориях.

 
 
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Что это значит? Будем убирать город

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