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Каждая пятница в Гродно отныне будет "чистой"
07.12.2017 13:40 — Новости Общества | Tut.by
Гродненский горисполком решил, что каждая пятница в городе будет «чистой» — и оранизовал еженедельный «День чистоты и порядка»: «в целях наведения и поддержания надлежащего санитарного состояния территории города, в том числе закрепленных за организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами».
Что это значит? Будем убирать город. Работы, которые рекомендовано производить, должны быть выбраны с учетом сезонных особенностей. Участие в еженедельной уборке города будут принимать организации и предприятия города на закрепленных за ними территориях.
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Что это значит? Будем убирать город
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