К началу года Слуцк перейдет на светодиодное уличное освещение

Светодиодными светильниками полностью оснастят центральные улицы Слуцка. LED-фонари уже установили на ул. Ленина, работы идут на ул. Социалистической, ул. 14-ти Партизан, ул. Максима Богдановича и ул. Виленской.





— Летом мы закупили и установили на центральной улице города 238 светодиодных светильников, осенью провели тендер и приобрели у белорусского производителя еще 450. Сейчас мы выполнили уже примерно половину работы, — сообщил начальник участка по уличному освещению предприятия по благоустройству Слуцкого ЖКХ Вадим Рудоминский.

Светодиодное освещение в Слуцке полностью доказало свою эффективность: LED-фонари более яркие. Кроме того, такие светильники помогают экономить около 10 тысяч рублей в год.

В будущем руководство Слуцкого района планирует перевести на светодиодное освещение и второстепенные улицы. Пока же фонари, которые убрали в центре города, комплектуют обычными лампочками и устанавливают на окраинах города вместо устаревших светильников, что существенно помогает обновить систему освещения в городе.