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В новой президентской клинике в Ждановичах смогут обслуживать до 10 тысяч человек

07.12.2017 14:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Клинический медицинский центр, который достраивается в деревне Ждановичи Минского района, сможет обслуживать до 10 тысяч человек. Об этом сообщила сегодня журналистам главный врач Республиканского клинического медицинского центра Ирина Абельская после совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко.


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Объект планируется сдать в конце 2017 года — начале 2018-го, в течение января он будет полностью введен в эксплуатацию. Планируется, что обслуживаться в новом медицинском центре будут госслужащие и лица, внесшие значительный вклад в развитие государства. Пациентами учреждения также смогут стать граждане, которые имеют договоры добровольного медицинского страхования или заключили прямые договоры с медцентром. «Кроме того, точечные высокотехнологичные направления, которые будут развиваться в новом медицинском центре, также будут по договоренности с Министерством здравоохранения доступны нашим гражданам. Например, оказание кардиохирургической помощи», — отметила главврач.

Она подчеркнула, что это учреждение здравоохранения станет центром высоких медицинских технологий, высочайшего кадрового профессионализма и максимально современного медицинского обслуживания.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

В свою очередь министр здравоохранения Валерий Малашко пояснил, что существующие фонды Республиканского клинического медицинского центра передадут в коммунальную собственность Минска и присоединят ко 2-й клинической больнице. В дальнейшем она будет преобразована в городской клинический центр. Это позволит значительно улучшить материально-техническую базу учреждения, расширить спектр медицинских услуг и оказывать самые высокотехнологичные виды помощи. «Центр будет носить многопрофильный характер. Это будет уникальное учреждение как для Минска, так и в целом для страны», — добавил министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется, что обслуживаться в новом медицинском центре будут госслужащие и лица, внесшие значительный вклад в развитие государства.

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