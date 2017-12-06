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В новой президентской клинике в Ждановичах смогут обслуживать до 10 тысяч человек
07.12.2017 14:08 — Новости Общества | Tut.by
Клинический медицинский центр, который достраивается в деревне Ждановичи Минского района, сможет обслуживать до 10 тысяч человек. Об этом сообщила сегодня журналистам главный врач Республиканского клинического медицинского центра Ирина Абельская после совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко.
Объект планируется сдать в конце 2017 года — начале 2018-го, в течение января он будет полностью введен в эксплуатацию. Планируется, что обслуживаться в новом медицинском центре будут госслужащие и лица, внесшие значительный вклад в развитие государства. Пациентами учреждения также смогут стать граждане, которые имеют договоры добровольного медицинского страхования или заключили прямые договоры с медцентром. «Кроме того, точечные высокотехнологичные направления, которые будут развиваться в новом медицинском центре, также будут по договоренности с Министерством здравоохранения доступны нашим гражданам. Например, оказание кардиохирургической помощи», — отметила главврач.
Она подчеркнула, что это учреждение здравоохранения станет центром высоких медицинских технологий, высочайшего кадрового профессионализма и максимально современного медицинского обслуживания.
В свою очередь министр здравоохранения Валерий Малашко пояснил, что существующие фонды Республиканского клинического медицинского центра передадут в коммунальную собственность Минска и
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Планируется, что обслуживаться в новом медицинском центре будут госслужащие и лица, внесшие значительный вклад в развитие государства.
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