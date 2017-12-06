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Преувеличила. Нашли мужчину, подобравшего в "АЛМИ" потерянное "дорогое кольцо с бриллиантами"
07.12.2017 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Не так давно гродненка потеряла в «АЛМИ» «дорогое кольцо с четырьмя бриллиантами» и обратилась в милицию. Там
После того как информацию распространили СМИ, в милицию стали поступать звонки от тех, кто узнал разыскиваемого, рассказали в
Мужчина не отпирался: мол, действительно нашел кольцо и положил его в карман. По пути домой зашел в РОВД, хотел отдать находку — но в кармане кольцо не нашел. Решил, что потерял по дороге, ушел — и забыл об этой истории. А потом увидел свое фото в Сети. После звонка из милиции мужчина, по его словам, еще раз обыскал свои вещи и нашел-таки кольцо, которое попало под подкладку.
Кольцо девушке вернули. Мужчину к ответственности не привлекали.
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Не так давно гродненка потеряла в "АЛМИ" "дорогое кольцо с четырьмя бриллиантами" и обратилась в милицию. Мужчину, который, судя по записям камер в зале магазина,...
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