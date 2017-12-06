В Житковичах просел и треснул автомобильный мост

В Житковичах автомобильный мост через Припять провис. На нем появились трещины. Об этом сообщили обеспокоенные местные жители. Они рассказали, что сегодня утром на мосту треснула плита перекрытия и дорожное полотно по всей ширине просело примерно на полметра.





— Въезд на мост перекрыт. ГАИ никого не пускает. Видимо недолго это, — пишут комментарии в соцсетях полльзователи. Они же размещают фото.





Мост через Припять, соединяющий Житковичи и Туров был построен в 1985 году. В прошлом году, незадолго до «Дажынак», его реконструировали.

В МЧС сообщили, что движение через мост по трассе Р-88 через Припять перекрыто. Специалисты обследуют обнаруженную трещину для принятия дальнейших решений.