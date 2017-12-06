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В Житковичах просел и треснул автомобильный мост

07.12.2017 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В Житковичах автомобильный мост через Припять провис. На нем появились трещины. Об этом сообщили обеспокоенные местные жители. Они рассказали, что сегодня утром на мосту треснула плита перекрытия и дорожное полотно по всей ширине просело примерно на полметра.


— Въезд на мост перекрыт. ГАИ никого не пускает. Видимо недолго это, — пишут комментарии в соцсетях полльзователи. Они же размещают фото.


Мост через Припять, соединяющий Житковичи и Туров был построен в 1985 году. В прошлом году, незадолго до «Дажынак», его реконструировали.

В МЧС сообщили, что движение через мост по трассе Р-88 через Припять перекрыто. Специалисты обследуют обнаруженную трещину для принятия дальнейших решений.

 
 
Ссылка на источник 24
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В Житковичах автомобильный мост через Припять провис. На нем появились трещины. Об этом сообщили обеспокоенные местные жители. Они рассказали, что сегодня утром на...

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