Набирайте правильно номер

Ей не повезло: номер мобильного телефона, которым пользуется уже лет 8, совпал с номером городского, принадлежащего учреждению здравоохранения.

Несколько лет назад в столице модернизировали телефонные сети, в связи с чем меняли номера абонентов. Примерно два года назад это коснулось и Фрунзенского района, где расположена 31-я городская поликлиника, на базе которой работает район­ный кардиологический центр. Так уж получилось, что его потенциальные и постоянные пациенты порой по нескольку раз в день звонят Ольге Ивановне на мобильный. По ошибке. Пожилая женщина, которой без малого 80 лет, — инвалид 2-й группы, с трудом передвигается по квартире, и каждый«холостой» звонок ее раздражает.

— Иногда жду звонка сыновей или внуков, могут набрать другие родственники, подруги или медсестра из поликлиники, по­этому стараюсь телефон держать при себе. Но не носить же его с собой каждую минуту. Бывает, только выйду из комнаты — аппарат разрывается. С трудом доковыляю до трубки, а там спрашивают кардиологический центр… Несколько раз интересовалась, почему набирают этот номер. Говорят, пробовали звонить по городскому, но не дозвонились, вот и решили попытаться по сотовому.

Проблема в том, что номер телефона начинается с числовой комбинации 369. Многие минчане привыкли: раньше с подобных цифр начинались в основном номера, принадлежащие сотовому оператору. И хотя на сайте кардиологического центра указан код Минска в международном формате + 375(17) , далеко не все обращают на это внимание. Кроме того, чаще всего пациенты узнают номер телефона кардиоцентра не с сайтов(на многих из них, кстати, указан старый номер, начинающийся с 258) , а от терапевтов, которые просто сообщают семизначную комбинацию цифр без всяких кодов.

Есть ли выход из этой ситуации?

Менять номер своего мобильника Ольга Ивановна не хочет. И не потому что это стоит денег: сложно оповестить о такой замене всю родню, знакомых, медицинские и социальные учреждения, в которых наблюдается.

То же предложение для район­ного кардиоцентра — тем более не вариант. Может, отчасти проблему решила бы установка автоответчика, который работал бы в периоды, когда работники не могут ответить на входящие звонки? Но заведующий кардио­центром Антонис Джозеф в ответ на это предложение сказал, что такое оборудование слишком дорого и средства на подобное излишество им вряд ли выделят. Однако пообещал, что передаст администраторам сайта просьбу написать рядом с номером телефона слово«городской“ — для особо невнимательных. Хотя, надо сказать, в 31-й поликлинике, на базе которой работает кардиоцентр, большинство телефонных номеров начинаются с цифр 36.

Это важно

Мы в свою очередь тоже подчеркнем: будьте внимательны, когда звоните в госучреждения. Обращайте внимание, набираете вы номер стационарного телефона или сотового. И даже если у вас есть лишние деньги или много бесплатных минут на тарифном плане, не звоните на мобильные наугад, лишний раз не беспокойте людей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Набирайте правильно номер Лет 10 назад такой казус вряд ли приключился бы. А сегодня издержки прогресса лишили пожилую женщину покоя

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