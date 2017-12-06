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Двум районам Гомеля назначили новых глав администраций
07.12.2017 14:42 — Новости Общества | Tut.by
7 декабря президент рассмотрел ряд кадровых вопросов. В числе новых назначений два из них коснулись Центрального и Советского районов областного центра, сообщает пресс-слежба президента Беларуси.
Зампред горисполкома по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и экологии Сергей Редюк будет руководить Советским районом Гомеля. Он сменил на должности Дмитрия Алейникова, который теперь отвечает за Светлогорский район.
Место Андрея Горбачева, ныне председателя Буда-Кошелевского райсполкома, а до этого возглавлявшего Центральный район, занял директор «Гомельгорсвет» Дмитрий Лебедь.
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7 декабря президент рассмотрел ряд кадровых вопросов. В числе новых назначений два из них коснулись Центрального и Советского районов областного центра.
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