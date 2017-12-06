Двум районам Гомеля назначили новых глав администраций

7 декабря президент рассмотрел ряд кадровых вопросов. В числе новых назначений два из них коснулись Центрального и Советского районов областного центра, сообщает пресс-слежба президента Беларуси.

Зампред горисполкома по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и экологии Сергей Редюк будет руководить Советским районом Гомеля. Он сменил на должности Дмитрия Алейникова, который теперь отвечает за Светлогорский район.

Место Андрея Горбачева, ныне председателя Буда-Кошелевского райсполкома, а до этого возглавлявшего Центральный район, занял директор «Гомельгорсвет» Дмитрий Лебедь.

http://www.belta.by/president/view/lukashenko-rassmotrel-kadrovye-voprosy-279374−2017/

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